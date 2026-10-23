ШІ-агенти після вільного дослідження краще виконали завдання — TechCrunch

Дослідники MIT помістили 13 ШІ-агентів Eko на змодельований безлюдний острів на 30 годин без конкретної мети. Після вільного дослідження середовища ці агенти загалом краще виконували подальші завдання, ніж ідентичні моделі, які не побували на острові, повідомляє TechCrunch.

Вільне дослідження

Кожен агент Eko працював на моделі Claude Opus 4.7. Згодом дослідники дали їм конкретні випробування, зокрема завдання перенести якомога більше предметів на найвищу скелясту вершину острова. Результати експерименту автори описали у статті, оприлюдненій на платформі arXiv до проходження рецензування.

Під час перебування на острові агенти самостійно вигадували заняття та перевіряли можливості симуляції. Один із них намагався дістатися вершини, а після невдачі переніс камінь на сусідню височину, склав на нього два блоки й стрибнув. Інший агент кинув золоте кільце в океан, а потім виклав із каміння серце як пам’ятний знак на честь утраченого кільця.

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Неочікувані навички

Після перезапуску симуляції, коли кільце з’явилося знову, один Eko використав його як баскетбольне кільце, мішень і аксесуар. Коли симуляція не дозволила надіти кільце на себе, агент знайшов інший спосіб: він зійшов із краю скелі, відродився поруч із предметом і пройшов крізь його середину.

Шестеро з 13 агентів також виявили, що блок можна кинути далі, якщо відпустити його під час стрибка. Дослідники зазначили, що таке дослідження дало моделям знання про віртуальний світ, якого не мали їхні розробники. Водночас когнітивна науковиця Каліфорнійського університету в Берклі Юніс Їу зауважила, що для висновку про те, чи справді моделі граються, потрібно більше доказів.

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