ШІ-юридична фірма Crosby подала заявку на придбання активів Weil Gotshal — TechCrunch

ШІ-орієнтована юридична фірма Crosby подала заявку на придбання частини активів Weil, Gotshal & Manges, яка готується голосувати за розпуск. Пропозиція охоплює торговельну марку, бренд і частину неуточнених внутрішніх даних фірми, повідомляє TechCrunch.

Пропозиція Crosby

Окрім придбання активів, Crosby працює над наймом деяких із 1200 юристів Weil Gotshal. Умови заявки не розкриваються, а її схвалення не гарантоване.

Weil Gotshal підтвердила The New York Times, що найближчими днями готується провести голосування щодо розпуску. За даними видання, фірма почала згортати діяльність після того, як імовірний наступник керівництва відмовився від цієї ролі, кілька провідних юристів залишили компанію, а заплановане злиття з Willkie Farr & Gallagher не відбулося.

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Модель юридичної фірми з ШІ

Crosby працює як юридична фірма, а не як розробник, що продає іншим компаніям власні інструменти штучного інтелекту. Стартап заявляє, що використовує ШІ для надання юридичних послуг зі швидкістю, якої раніше не можна було досягти.

Компанія залучила близько 85 млн доларів інвестицій. Зокрема, у березні Crosby отримала 60 млн доларів у раунді Series B, який очолили Lux та Index. У раунді також брали участь Sequoia, Elad Gil, 01 Advisors і Bain Capital Ventures. У 2025 році стартап вийшов із прихованого режиму роботи, маючи 5,8 млн доларів посівного фінансування.

У матеріалі не вказано на зв’язок між розвитком юридичного ШІ та проблемами Weil Gotshal. Водночас у разі успіху заявки бренд і частина активів фірми можуть перейти до Crosby.

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