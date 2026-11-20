Штучний інтелект допоміг розшифрувати 1009 сторінок записів австрійського математика й логіка Курта Геделя. Його рукописи десятиліттями залишалися майже недоступними для дослідників через складну систему скороченого письма. За кілька днів ШІ підготував аналіз, у якому знайшли сотні математичних тверджень і майже завершений доказ, над яким Гедель працював ще за кілька десятиліть до цього.

Штучний інтелект допоміг дослідникам розібратися із 16 записниками Курта Геделя — одного з найвідоміших математиків і логіків XX століття. Про результати роботи розповів фінський учений Ян фон Плато з Гельсінського університету. Записи Геделя було дуже складно читати через те, що він користувався стенографічною системою Габельсбергера. Це особливий спосіб швидкого письма, у якому слова та цілі фрази передають за допомогою скорочених знаків. Така система давно вийшла з ужитку, тому сучасним дослідникам було непросто розібрати навіть окремі сторінки.

Робота просувалася повільно. За словами фон Плато, дослідники могли витрачати приблизно тиждень на розшифрування однієї сторінки. Аби опрацювати весь масив записів, знадобилося б дуже багато часу. Переломним моментом став серпень 2026 року. Тоді вченому порадили залучити штучний інтелект до роботи з рукописами. У вересні він передав моделі власні розшифровки записів Геделя. Уже за два дні ШІ підготував аналіз обсягом близько 650 сторінок.

Фон Плато не покладався на результат без перевірки. Він перечитав матеріал сторінка за сторінкою, щоб переконатися, що модель правильно зрозуміла записи. Дослідник пояснив, що людині знадобився б приблизно рік, аби прочитати лише 50 сторінок таких рукописів. До того ж утримати в пам’яті всі математичні ідеї та зв’язки між ними було б надзвичайно складно.

У рукописах знайшли майже завершений доказ відомої теореми

Однією з найважливіших знахідок став майже повний доказ, пов’язаний з аксіомою вибору в теорії множин. Це математичне твердження, навколо якого точилися серйозні наукові дискусії. У 1966 році американський математик Пол Коен отримав Філдсівську премію за доведення незалежності аксіоми вибору від стандартної системи аксіом теорії множин.

Гедель, як з’ясувалося, стверджував, що отримав аналогічний результат приблизно на 20 років раніше. Однак відповідний доказ у його записах довгий час не могли знайти. Тепер за допомогою ШІ дослідники виявили майже завершену версію цього доведення. У ній бракувало одного кроку через помилку у визначенні. Водночас в інших записах з’ясувалося, що за два роки до цього Гедель сформулював потрібний крок правильно.

Після цього фон Плато переніс відновлений доказ до спеціальної комп’ютерної системи Coq, яка призначена для формальної перевірки математичних тверджень. За словами вченого, програма підтвердила коректність доведення.

Скільки математичних тверджень знайшли у записах

Дослідники також попросили модель Claude зібрати всі математичні твердження, які зустрічалися в рукописах. До списку мали потрапити не лише завершені теореми, а й попередні формулювання та ідеї, які Гедель тільки починав досліджувати. У результаті вдалося зібрати 663 твердження. Приблизно 400 із них перенесли до системи Coq без змін. Ще близько 200 потребували уточнення, щоб їх можна було правильно оформити для перевірки.

Приблизно 50 тверджень виявилися помилковими. Цікаво, що сам Гедель іноді помічав такі місця на полях словом «falsch». З німецької це перекладається як «неправильно» або «хибно». Тобто штучний інтелект допоміг не просто прочитати складні рукописи, а й систематизувати великий масив математичних ідей. Це дало дослідникам можливість швидше визначити, які з них уже мають завершений вигляд, які потребують додаткової роботи, а які сам автор вважав помилковими.

Які записи Геделя ще належить дослідити

Робота з рукописами ще не завершена. За словами фон Плато, у записниках залишилося чимало ідей, які потребують окремого вивчення. Зокрема, понад десяток тем із логіки, які Гедель занотував, схоже, не досліджувалися з 1940-х років. Це означає, що старі записи можуть містити матеріал для нових наукових досліджень.

Наступним етапом фінський учений планує зайнятися записниками Геделя, присвяченими фізиці та космології. Ці матеріали досі не вивчалися дослідниками. Отже, штучний інтелект допоміг повернути до наукового обігу записи, які десятиліттями залишалися важкодоступними. І хоча знайдені твердження ще потребують роботи математиків, частина рукописів уже відкрила нові можливості для дослідження ідей одного з найвідоміших логіків минулого століття. Про це повідомляє видання Science et Vie.

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