ШІ знайшов давню вразливість PHP, патч випустили раніше — TIME

Дослідники з компанії Wiz за допомогою ШІ-агента виявили вразливість у PHP — мові програмування, від якої залежать WordPress, Drupal і, за оцінкою джерела, до 70% вебу. Уразливість залишалася непоміченою понад десять років. Про це повідомляє TIME.

На початку серпня дослідник Wiz Сагі Цадік доручив ШІ-агенту перевірити, чи можна застосувати знайдену раніше слабкість WordPress проти Drupal. Через вісім годин агент повідомив, що така спроба не вдалася, однак під час перевірки він також виявив проблему в PHP. Спершу Цадік припустив, що модель помилилася, але вразливість підтвердилася.

Паралельне дослідження та термінове оновлення

Окремо дослідники компанії Calif, які працювали з OpenAI, також за допомогою ШІ знайшли пов’язану вразливість. Після того як Wiz і Calif подали звіти розробникам PHP, фахівці обох компаній об’єдналися, щоб знайти спільне джерело проблем і підготувати виправлення.

У роботі брали участь близько 15 людей, які протягом кількох тижнів майже щодня спілкувалися. Технічний директор і співзасновник Wiz Томер Шварц зазначив, що співпраця між конкуруючими компаніями відбувалася без контрактів і ґрунтувалася на довірі.

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Витік деталей спричинив хвилю спроб експлуатації

Інформація про вразливості почала поширюватися в інтернеті за два дні до запланованого виходу оновлення. Через це супровідники PHP перенесли реліз патчу на день раніше. Згодом Calif помилково опублікувала відео, де демонструвалася робота її експлойту, і кількість повторних спроб експлуатації різко зросла.

Cloudflare зафіксувала тисячі таких спроб ще до публічного оголошення, десятки тисяч — упродовж 45 хвилин після нього, сотні тисяч — за дві години, а згодом їхня кількість сягнула мільйонів. Навіть після виходу патчу деякі сайти, зокрема сторінки державних установ і частини Вікіпедії, тимчасово припиняли роботу як запобіжний захід, поки команди безпеки встановлювали оновлення.

За словами Цадіка, ШІ-агенти дають змогу паралельно тестувати багато гіпотез, скорочуючи місяці традиційних досліджень до днів або годин. Водночас після виявлення проблеми фахівці Wiz витратили ще кілька днів, щоб розібратися в її механізмі та відтворити її.

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