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Британський регулятор вищої освіти попередив університети про можливі санкції через недостатній контроль за використанням штучного інтелекту в студентських роботах. ChatGPT та аналогічні системи вже стали звичайним інструментом навчання, проте перевірити справжнє авторство рефератів, есе та дипломних робіт дедалі складніше. Водночас спеціальні детектори ШІ можуть помилятися, звинувачуючи сумлінних студентів або пропускаючи тексти, створені нейромережами.

Британські університети змушені переглядати принципи оцінювання знань. Регулятор Office for Students вважає, що традиційні письмові завдання більше не завжди дозволяють визначити реальний рівень підготовки студентів. Людина може отримати високу оцінку за текст, який майже повністю підготував штучний інтелект, навіть не опанувавши матеріалу.

Проблема виходить далеко за межі Великої Британії. Генеративний ШІ змушує переосмислювати роль домашніх завдань, іспитів, викладачів і дипломів. Якщо нейромережа здатна за кілька хвилин написати переконливу академічну роботу, університетам доведеться шукати інші способи перевірки знань.

UA.News розповідає, чому британська влада заговорила про санкції проти університетів, наскільки надійні детектори штучного інтелекту та як нові технології можуть змінити систему вищої освіти.

Чому Велика Британія погрожує університетам санкціями через ШІ

11 листопада 2026 року британський регулятор вищої освіти Office for Students (OfS) оприлюднив результати дослідження використання штучного інтелекту в університетах Англії. Його підготували спільно з організацією Advance HE.

Дослідники поспілкувалися з понад 300 студентами та співробітниками більш ніж 120 закладів вищої освіти. Вони встановили, що традиційні письмові завдання, які виконуються без контролю викладачів, дедалі гірше відображають реальні знання студентів.

Учасники дослідження розповідали про випадки, коли їхні однокурсники виконували завдання за допомогою ШІ за лічені хвилини й отримували приблизно такі самі оцінки, як студенти, які самостійно витрачали на роботу значно більше часу.

Регулятор побоюється, що це підриває довіру до університетських дипломів. Роботодавці очікують, що документ про освіту підтверджує певний рівень знань і професійної підготовки. Однак якщо значну частину навчальних завдань виконує нейромережа, така гарантія стає сумнівною.

Директор зі стратегії та реалізації Office for Students Джош Флемінг попередив про масштабність проблеми.

«Це також створює ризик для системи в масштабах цілого покоління, загрожуючи підірвати навчання студентів і здатність закладів оцінювати їхні знання», — заявив Флемінг.

Водночас британський регулятор не запровадив загальної заборони ChatGPT і не оголосив автоматичних штрафів за студентські роботи, створені нейромережами.

Йдеться про виконання чинних вимог до якості освіти. Якщо університет не може забезпечити достовірне оцінювання знань, регулятор має право застосувати передбачені законодавством заходи, зокрема фінансові штрафи та додаткові регуляторні вимоги.

У рекомендаціях OfS зазначено, що університети повинні переглянути методи оцінювання та використовувати процедури, які дозволяють об'єктивно встановлювати порушення.

Наскільки масово студенти використовують ChatGPT у навчанні

У березні 2026 року британський аналітичний центр Higher Education Policy Institute (HEPI) опублікував дослідження, яке показало, що генеративний ШІ практично став стандартним інструментом університетського навчання.

Опитування охопило 1054 студентів Великої Британії. За його результатами, 95% респондентів використовували штучний інтелект принаймні для одного виду діяльності, а 94% застосовували генеративні системи для допомоги з роботами, які оцінюють викладачі.

Однак це не означає, що майже всі студенти доручають нейромережам написання дипломних або курсових робіт. Найпоширеніші способи використання ШІ — пошук пояснень, створення планів, узагальнення літератури, підготовка до іспитів і редагування текстів.

Безпосередньо включати згенерований штучним інтелектом текст до робіт, які здають на оцінювання, зізналися 12% опитаних. Для порівняння, у 2025 році таких було 8%, а у 2024-му — лише 3%.

Водночас 68% студентів вважають навички роботи зі штучним інтелектом необхідними для професійного майбутнього. Проте менш ніж половина впевнені, що викладачі достатньо допомагають їм розвивати ці компетенції.

Саме опитування продемонструвало суперечливе ставлення студентів до нейромереж. Одні вважають, що вони допомагають швидше опановувати складні теми. Інші побоюються втрати самостійності та погіршення власних навичок.

Один з учасників сформулював свій досвід використання ШІ досить коротко: «Я взагалі не використовую свій мозок».

Ця відповідь демонструє головну проблему: одна й та сама технологія може допомагати людині навчатися або дозволяти їй фактично уникати самого процесу навчання.

Як працюють детектори штучного інтелекту та чому вони помиляються

Після появи ChatGPT освітні установи почали використовувати системи, які намагаються визначити, чи написав студент текст самостійно.

Серед відомих інструментів — Turnitin, GPTZero та Copyleaks. На відміну від класичних антиплагіатних систем, вони не обов'язково шукають збіги з іншими джерелами. Натомість алгоритми аналізують мовні закономірності та оцінюють імовірність машинного походження тексту.

Проблема полягає в тому, що генеративні моделі навчаються на величезних масивах людських текстів. Водночас люди теж можуть писати структуровано, передбачувано та стилістично однорідно, особливо в академічних роботах.

Показовою стала історія компанії OpenAI. У січні 2023 року розробник ChatGPT представив власний детектор, призначений для визначення текстів, створених штучним інтелектом. Під час тестування система правильно визначала лише 26% машинних текстів як імовірно згенеровані. Водночас у 9% випадків помилково позначала людські тексти як створені ШІ.

У липні того самого року компанія припинила роботу класифікатора через недостатню точність. Це не означає, що всі сучасні детектори демонструють настільки низькі результати. Технології продовжують розвиватися, а окремі системи показують значно вищу ефективність.

У документації Turnitin зазначено, що система може неправильно класифікувати як людські, так і згенеровані тексти. Компанія наголошує, що результат автоматичної перевірки не повинен бути єдиною підставою для негативних рішень щодо студента.

Крім того, детектори не завжди здатні визначити реальний внесок людини. Наприклад, студент може самостійно провести дослідження, а потім використати ШІ для граматичного редагування. Інший може отримати готовий текст і лише частково його переписати.

Для алгоритму ці випадки можуть виглядати схожими, хоча з погляду академічної доброчесності між ними існує принципова різниця.

Чи можуть детектори ШІ помилково звинуватити невинного студента

Одне з найвідоміших досліджень проблеми провели науковці Стенфордського університету. У 2023 році вони опублікували роботу про упередженість ШІ-детекторів щодо людей, для яких англійська мова не є рідною. За даними Stanford HAI, 61,22% есе з вибірки TOEFL, написаних людьми, для яких англійська не була рідною, були помилково визначені як створені штучним інтелектом.

Науковці пояснили це особливостями письма. Люди, які використовують іноземну мову, часто обирають простіші слова, коротші конструкції та більш передбачувану структуру речень. Саме такі властивості можуть враховувати алгоритми.

У результаті студент ризикує отримати підозру в академічному шахрайстві лише через особливості власного стилю. Водночас результати дослідження не можна автоматично переносити на всі сучасні детектори, оскільки його проводили у 2023 році на конкретних системах.

Наприклад, дослідження 2026 року, у якому порівнювали GPTZero, Pangram, Copyleaks і Turnitin, показало суттєві відмінності між інструментами. Pangram продемонстрував кращі результати на кількох типах згенерованих і змішаних текстів, тоді як інші системи частіше пропускали присутність ШІ, особливо у випадку новіших моделей.

При цьому всі чотири інструменти правильно класифікували повністю людські тексти в тестовій вибірці зі 160 документів. Отже, твердження, що детектори взагалі не працюють, було б неправильним. Їхня ефективність залежить від конкретного інструмента, типу тексту та умов перевірки.

Проте навіть невелика частка помилкових спрацювань може створювати серйозні проблеми. Якщо система помилково позначає лише 1% людських текстів, серед 10 тисяч таких робіт вона потенційно може сформувати близько 100 хибних сигналів.

Для студента наслідками помилкового звинувачення можуть стати нижча оцінка, дисциплінарні санкції та репутаційні втрати.

Як університети планують перевіряти знання без ШІ

Однією з головних рекомендацій Office for Students стало розширення використання форм оцінювання, під час яких студент не має доступу до генеративного штучного інтелекту.

Серед них — письмові іспити під наглядом, усні відповіді, презентації, практичні завдання та демонстрація професійних навичок. Наприклад, підготовлене вдома есе може залишатися частиною оцінювання. Проте викладач додатково проводить коротку співбесіду, під час якої студент пояснює методологію дослідження, основні аргументи та висновки.

Інший підхід — перевіряти не тільки готовий результат, а й процес створення роботи. Студент повинен поетапно демонструвати розвиток дослідження: від вибору теми до аналізу джерел і формування висновків.

Також університети можуть використовувати завдання, у яких ШІ стає частиною навчального процесу. Наприклад, майбутньому юристу можна запропонувати перевірити правову аргументацію ChatGPT і знайти помилкові посилання на судові рішення. Програмісту — проаналізувати згенерований код, знайти недоліки та пояснити, як їх виправити.

У таких випадках студент демонструє не здатність отримати готову відповідь, а вміння критично оцінити результат роботи алгоритму.

Чи справді використання ChatGPT погіршує знання студентів

Проблема генеративного ШІ полягає не лише в академічному шахрайстві. Навіть якщо університет дозволяє його використання, залишається питання, чи допомагає технологія засвоювати матеріал.

У 2025 році в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences опублікували дослідження, присвячене впливу ШІ-помічників на вивчення математики. Експеримент охопив майже тисячу школярів. Частина учасників використовувала звичайного помічника на базі GPT-4, інші — спеціалізованого ШІ-репетитора, який спрямовував учнів до самостійного розв'язання завдань.

Під час практичних занять результати обох груп покращилися. Учні зі звичайним ШІ-помічником демонстрували на 48% вищі результати, а зі спеціалізованим репетитором — на 127% порівняно з контрольною групою.

Однак на самостійному іспиті без допомоги ШІ результати групи зі звичайним чатботом виявилися на 17% гіршими, ніж у школярів, які взагалі не користувалися технологією.

Натомість спеціалізований ШІ-репетитор значною мірою усував негативний ефект. Дослідники пояснили це тим, що звичайний чатбот дозволяв учням швидко отримувати готові рішення, не виконуючи необхідної інтелектуальної роботи. Спеціалізований інструмент частіше пропонував підказки та спонукав самостійно шукати відповідь.

Водночас існують дослідження, які показують позитивний вплив освітніх ШІ-систем. Зокрема, у Scientific Reports у 2025 році опублікували експеримент, у якому спеціалізований ШІ-репетитор продемонстрував переваги порівняно з досліджуваним форматом навчання в аудиторії.

Отже, вирішальним є не сам факт використання нейромережі, а те, чи допомагає вона людині мислити самостійно.

Як штучний інтелект змінить університети та систему освіти

Поширення генеративних моделей змушує університети переглядати не лише формат іспитів, а й саму мету навчання. Протягом багатьох років письмові роботи були одним з основних способів перевірити, чи здатен студент аналізувати джерела, формулювати аргументи та робити висновки.

Тепер значну частину цих операцій може виконувати штучний інтелект. Однак це не означає, що відповідні навички втратили цінність. Навпаки, людина повинна достатньо розуміти предмет, щоб помітити помилки алгоритму та оцінити якість його висновків.

У майбутньому університети, ймовірно, розвиватимуть два підходи одночасно.

Перший — незалежне оцінювання базових знань за допомогою іспитів, усних відповідей і практичних завдань.

Другий — інтеграція штучного інтелекту безпосередньо в освітні програми. Студентів навчатимуть перевіряти результати роботи моделей, виявляти помилки, захищати персональні дані та визначати ситуації, коли використання ШІ є недоречним.

Для журналістики це означає перевірку джерел і виявлення вигаданих цитат. Для юриспруденції — критичний аналіз правових висновків. Для програмування — перевірку згенерованого коду та відповідальність за його безпеку.

Водночас нові технології створюють ризик освітньої нерівності. Платні версії моделей можуть пропонувати ширші можливості, ніж безкоштовні, тому студенти з більшими фінансовими ресурсами потенційно отримують перевагу.

У рекомендаціях UNESCO наголошується, що впровадження генеративного штучного інтелекту повинно враховувати права людини, захист персональних даних і принципи рівного доступу до освіти.

Британський регулятор фактично сигналізує, що університети більше не можуть обмежуватися формальним контролем академічної доброчесності. Їм доведеться змінювати самі принципи оцінювання.

При цьому надмірне захоплення ШІ-детекторами може створити нові проблеми. Помилкове звинувачення здатне зашкодити студенту, тоді як навіть правильно виявлений згенерований текст не завжди доводить порушення академічних правил.

Головне питання майбутнього освіти полягає вже не лише в тому, хто написав текст — людина чи нейромережа. Набагато важливіше, чи здатна людина самостійно пояснити, перевірити та застосувати знання, які підтверджує її диплом.

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