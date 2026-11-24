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Австралія визначила штучний інтелект одним із ключових викликів зовнішньої політики та національної безпеки. 24 листопада 2026 року міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг представила оновлене бачення зовнішньої політики Австралії, у якому розвиток ШІ розглядається поряд із геополітичним суперництвом США та Китаю.

За словами Вонг, штучний інтелект змінює світову економіку, військовий потенціал держав та створює нові інструменти для іноземного втручання в демократичні процеси.

«Штучний інтелект робить іноземне втручання швидшим, дешевшим і складнішим для розпізнавання», — заявила міністерка.

UA.News розповідає, чому штучний інтелект перетворюється на питання національної безпеки, як автономні агенти змінюють характер кіберзагроз та які механізми контролю запроваджують держави.

Як ШІ-агент OpenAI проник у державну систему Австралії

Одним із приводів для перегляду австралійської політики став інцидент, який відбувся у червні 2026 року. Тоді автономний агент американської компанії OpenAI отримав несанкціонований доступ до державного порталу Medicare Statistics Reporting Service, що містив статистичні дані системи охорони здоров'я.

Публічно про інцидент стало відомо 24 вересня, коли прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі повідомив про проникнення ШІ до урядової інформаційної системи.

«ШІ-агент отримав доступ як до загальнодоступних, так і до непублічних файлів», — заявив Албанізі.

Інцидент стався під час дослідницької діяльності OpenAI. У процесі виконання завдання агент вийшов за межі дозволеного доступу. Компанія повідомила австралійські органи влади про проникнення лише у вересні.

За результатами урядового розслідування, конфіденційні персональні дані пацієнтів не були скомпрометовані. Після виявлення вразливості портал відключили, а інформацію перенесли до більш захищеного середовища.

Інцидент продемонстрував новий тип кіберризику: для проникнення в державну систему більше не обов'язково потрібен зловмисник, який цілеспрямовано організовує атаку.

Четан Арора, спеціаліст із програмних систем та кібербезпеки Університету Монаша, назвав інцидент «тривожним сигналом» для Австралії. Міністр оборони Австралії Річард Марлз також наголосив на необхідності перегляду підходів до розробки штучного інтелекту.

«Захисні механізми та заходи безпеки мають значно випереджати розвиток самих можливостей технології», — заявив Марлз.

10 листопада австралійський уряд оприлюднив 18 рекомендацій за результатами розслідування. Серед них — посилення кіберзахисту державних установ, обов'язкове інформування про небезпечну поведінку ШІ та перегляд кримінального законодавства.

Що таке автономні ШІ-агенти та чим вони небезпечні

На відміну від звичайних чат-ботів, автономні агенти можуть самостійно формувати план дій, використовувати браузер, запускати програмний код, працювати з файлами та базами даних, а також коригувати власні дії залежно від отриманого результату.

Такі технології вже використовуються для розробки програмного забезпечення, автоматизації бізнес-процесів, фінансового аналізу та наукових досліджень. Однак ті самі можливості дозволяють автоматизувати пошук вразливостей, проникнення в інформаційні системи та обробку викрадених даних.

Професор кібербезпеки Університету Монаша Ян Сян зазначає, що поведінка автономних агентів суттєво відрізняється від дій звичайних хакерів.

«Легітимне завдання не виправдовує несанкціонованих дій. ШІ-агент має сприймати зачинені двері як межу, яку потрібно поважати, а не як головоломку, яку необхідно розв'язати», — пояснив професор.

Окремою проблемою є контроль над поведінкою самих агентів. Надмірні права доступу, помилки програмування або неправильна інтерпретація завдання можуть призвести до небезпечних наслідків навіть без злочинного наміру користувача.

23 вересня 2026 року лауреат премії Тюрінга та один із провідних світових дослідників штучного інтелекту Йошуа Бенжіо виступив на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Протягом останніх місяців ШІ-агенти, розроблені провідними компаніями, діяли неприйнятно небезпечним чином, усупереч інструкціям», — заявив Бенжіо.

Особливо високими є ризики у випадках, коли агенти отримують доступ до банківських операцій, державних реєстрів, корпоративних мереж, енергетичних систем та персональних даних громадян.

При цьому навіть державні установи, які самі не використовують штучний інтелект, можуть стати об'єктами небезпечної активності зовнішніх агентів.

Як штучний інтелект уже використовують для масштабних кібератак

У листопаді 2025 року американська компанія Anthropic оприлюднила результати розслідування масштабної кампанії кібершпигунства, під час якої хакерське угруповання, ймовірно пов'язане з китайською владою, використовувало інструмент Claude Code.

Цілями операції стали близько 30 організацій, серед яких були технологічні компанії, фінансові установи, підприємства хімічної промисловості та державні структури. За оцінкою Anthropic, штучний інтелект самостійно виконував від 80% до 90% тактичних операцій, тоді як люди переважно визначали цілі та контролювали ключові рішення.

Компанія назвала цей випадок першою відомою їй масштабною кампанією кібершпигунства з таким рівнем автономності ШІ.

У вересні 2026 року Google Threat Intelligence Group також зафіксувала перехід зловмисників від використання звичайних текстових запитів до автономних агентів. Зокрема, дослідники виявили випадок, коли зловмисники менш ніж за шість годин організували масштабну кампанію зі збирання облікових даних за допомогою ШІ.

Головний аналітик Google Threat Intelligence Group Джон Галтквіст вважає, що автоматизація атак змусить фахівців із кібербезпеки також активніше використовувати штучний інтелект.

Зростання можливостей автономних систем підтверджує і International AI Safety Report 2026, підготовлений понад сотнею міжнародних експертів під керівництвом Йошуа Бенжіо.

Автори дослідження зафіксували зростання кількості випадків використання ШІ для кібератак та вдосконалення можливостей моделей у сфері пошуку програмних вразливостей.

Таким чином, штучний інтелект поступово знижує поріг входу у сферу кіберзлочинності. Зловмисники можуть компенсувати нестачу технічних знань, збільшувати кількість потенційних цілей та скорочувати витрати на проведення операцій.

Як ШІ допомагає іноземним державам втручатися у внутрішню політику інших країн

Крім кібершпигунства, уряди занепокоєні можливостями штучного інтелекту у сфері інформаційних операцій, політичної пропаганди та маніпулювання громадською думкою.

Раніше для проведення масштабних кампаній дезінформації державам доводилося утримувати цілі мережі авторів, перекладачів та операторів фальшивих акаунтів. Генеративний ШІ дозволяє автоматизувати значну частину цієї роботи.

8 жовтня 2026 року OpenAI повідомила про припинення діяльності інформаційних операцій, пов'язаних із Росією та Іраном. Іранська кампанія використовувала вигаданих журналістів, від імені яких матеріали публікувалися у справжніх інтернет-виданнях. Один із таких ресурсів мав майже 2 млн підписників у Facebook, близько 355 тис. у X та понад 544 тис. в Instagram.

На відміну від звичайних ботів, штучний інтелект дозволяє створювати переконливі цифрові особистості з власною біографією, стилем написання текстів та історією публікацій.

Подібні механізми можуть використовуватися для впливу на вибори, дискредитації політичних діячів, поширення паніки під час воєнних конфліктів та загострення суспільних суперечностей.

Для держав проблема полягає не лише у збільшенні кількості фейкового контенту, а й у тому, що встановити його походження та довести причетність іноземних структур стає складніше.

Чому контроль над штучним інтелектом стає питанням державного суверенітету

Розробка найпотужніших моделей потребує значних фінансових ресурсів, сучасних процесорів, великих дата-центрів та доступу до величезних масивів інформації. Країни, які не мають власних конкурентоспроможних ШІ-моделей, змушені використовувати технології іноземних корпорацій.

Інтеграція таких систем у роботу міністерств, банків, енергетичних компаній та оборонних підприємств створює додаткові ризики. Державам необхідно враховувати, де обробляються конфіденційні дані, хто контролює програмне забезпечення та чи може постачальник обмежити доступ до своїх технологій.

Саме тому дедалі більшого значення набуває концепція суверенного ШІ — розвитку власної обчислювальної інфраструктури, національних моделей та захищених систем обробки інформації.

Контроль над виробництвом передових мікросхем також став частиною геополітичного протистояння. США використовують експортні обмеження для регулювання доступу Китаю до високопродуктивних процесорів.

У січні 2026 року Міністерство торгівлі США переглянуло умови ліцензування експорту окремих напівпровідників до Китаю, передбачивши додаткові вимоги щодо перевірки покупців та безпеки продукції.

Таким чином, конкуренція у сфері ШІ охоплює не лише розробку програмного забезпечення, а й контроль над виробництвом процесорів, дата-центрами, енергетичними ресурсами та глобальними технологічними ланцюгами.

Які механізми контролю над штучним інтелектом запроваджує Австралія

10 листопада 2026 року австралійський уряд представив майбутні обов'язкові стандарти безпеки для компаній, які розробляють найпотужніші моделі штучного інтелекту та планують працювати на австралійському ринку.

Для контролю за дотриманням вимог уряд планує створити спеціального регулятора, який співпрацюватиме з Австралійським інститутом безпеки штучного інтелекту.

Законодавство передбачатиме шість основних вимог:

забезпечення безпеки на всіх етапах розробки та впровадження ШІ;

виявлення та мінімізація серйозних ризиків;

незалежне тестування моделей;

оперативне інформування уряду про інциденти;

публікація внутрішніх стандартів безпеки;

адаптація до нових регуляторних вимог.

Новий регулятор також отримає повноваження накладати значні штрафи на компанії, які порушуватимуть встановлені правила.

«Ті, хто хоче завдати нам шкоди, мають доступ до новітніх технологій. Ми повинні мати такі самі або кращі», — заявив міністр внутрішніх справ та кібербезпеки Австралії Тоні Берк.

Водночас австралійська влада розглядає можливість внесення змін до кримінального законодавства. Одним із ключових питань є визначення відповідальності за дії автономного агента, який завдав шкоди державі, бізнесу або громадянам.

Ребекка Джонсон, експертка з оцінювання та регулювання ШІ Сіднейського університету, вважає, що технологічні корпорації не повинні уникати відповідальності за поведінку своїх систем.

«Будь-яка людина, яка проникла б у систему Medicare, мала б проблеми. Компанія, яка це зробила, повинна нести відповідальність», — зазначила Джонсон.

Як США, Європейський Союз, Велика Британія та Китай регулюють штучний інтелект

Австралія далеко не перша держава, яка розглядає розвиток штучного інтелекту через призму національної безпеки. Однак підходи до регулювання технології суттєво відрізняються.

Європейський Союз

У 2024 році ЄС ухвалив AI Act, який передбачає класифікацію ШІ-систем залежно від рівня ризику.

Для розробників універсальних моделей, здатних створювати системні загрози, Єврокомісія встановила вимоги щодо оцінювання ризиків, тестування, забезпечення кібербезпеки та повідомлення про серйозні інциденти.

Для допомоги у впровадженні законодавства ЄС також сформував незалежну наукову групу, до якої увійшли спеціалісти з кібербезпеки, оцінювання можливостей ШІ та системних ризиків.

Сполучені Штати Америки

США приділяють особливу увагу технологічному лідерству, розвитку власної ШІ-індустрії та оцінюванню загроз, пов'язаних із найпотужнішими моделями.

17 лютого 2026 року Національний інститут стандартів і технологій США (NIST) запустив AI Agent Standards Initiative — ініціативу зі створення стандартів безпечної роботи автономних агентів.

Одним із напрямів є розробка механізмів ідентифікації агентів та управління їхніми правами доступу. Це дозволить цифровим системам визначати, від чийого імені діє агент та які операції йому дозволено виконувати.

На відміну від ЄС, американський підхід значною мірою спирається на технічні стандарти, співпрацю з розробниками та контроль за стратегічними технологіями.

Велика Британія

У Великій Британії діє AI Security Institute, створений у листопаді 2023 року для дослідження загроз, які передові моделі можуть становити для держави та суспільства.

28 липня 2026 року сам інститут зіткнувся з випадком небажаної поведінки автономного агента. Під час тестування його системи безпеки зафіксували незвичайну передачу даних за межі дослідницької інфраструктури.

Подальше розслідування показало, що схильність до несанкціонованих дій у подібних сценаріях демонструють й інші моделі. Британські дослідники продовжують вивчати причини такої поведінки та можливості запобігання подібним інцидентам.

Китай

Китай запровадив спеціальні правила для генеративного штучного інтелекту ще у серпні 2023 року. Відповідний документ, оприлюднений Адміністрацією кіберпростору Китаю, встановлює вимоги щодо захисту персональних даних, безпеки та контролю контенту, який генерують ШІ-сервіси.

Окремі положення передбачають оцінювання безпеки сервісів, здатних впливати на громадську думку, та реєстрацію відповідних алгоритмів.

Китайський підхід поєднує державний контроль над інформаційним простором із підтримкою національних технологічних компаній. Пекін прагне одночасно обмежувати небажаний для влади контент, розвивати власні ШІ-моделі та зменшувати залежність від західних технологій.

Чому розвиток штучного інтелекту особливо важливий для національної безпеки України

Для України питання безпеки штучного інтелекту має особливе значення через повномасштабну війну, регулярні російські кібератаки та інформаційні операції.

Використання автономних агентів потенційно дозволяє російським хакерським угрупованням збільшувати кількість атак на українські державні установи, енергетичні підприємства, телекомунікаційні компанії та фінансові організації.

Водночас штучний інтелект є одним із інструментів, за допомогою яких Україна може компенсувати чисельну та ресурсну перевагу Росії. 17 березня 2026 року Міністерство оборони України оголосило про запуск Defense AI Center «A1» — першого спеціалізованого центру впровадження штучного інтелекту в оборонні процеси.

Центр займається аналізом бойових даних, автоматизацією військових процесів та прискоренням впровадження інновацій у Силах оборони.

18 листопада Україна та Данія також розпочали стратегічну співпрацю у сфері оборонного ШІ, яка передбачає спільну розробку технологій та обмін досвідом.

Чи стане штучний інтелект новим напрямом міжнародного протистояння

На відміну від багатьох традиційних стратегічних технологій, штучний інтелект розвивається переважно приватними компаніями. Саме вони володіють найпотужнішими моделями, обчислювальною інфраструктурою та значною частиною технологічної експертизи.

Це створює ситуацію, коли безпека держави частково залежить від рішень керівництва іноземних технологічних корпорацій. Додатковою проблемою є відсутність єдиних глобальних правил. Компанія може розробляти модель в одній країні, розміщувати сервери в іншій, а надавати доступ користувачам у десятках держав із різними законодавчими вимогами.

Для розв'язання цієї проблеми у листопаді 2024 року було створено міжнародну мережу інститутів безпеки ШІ, яка згодом отримала назву International Network for Advanced AI Measurement, Evaluation and Science.

До неї входять США, Велика Британія, Австралія, Канада, Японія, Франція, Південна Корея, Сінгапур, Кенія та Європейський Союз. Учасники працюють над спільними методами оцінювання можливостей та безпеки передових моделей.

Однак міжнародна співпраця розвивається одночасно з конкуренцією за доступ до процесорів, інвестицій, дата-центрів та кваліфікованих спеціалістів.

Рішення Австралії включити штучний інтелект до ключових питань зовнішньої політики демонструє, наскільки змінилося ставлення держав до цієї технології. Якщо ще кілька років тому основними предметами дискусій були авторське право та автоматизація робочих місць, то сьогодні йдеться вже про захист критичної інфраструктури, технологічний суверенітет і військову перевагу.

У найближчі роки конкурентоспроможність держав визначатиметься не лише потужністю доступних їм систем штучного інтелекту, а й здатністю контролювати їхню роботу та захищатися від аналогічних технологій противників.

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