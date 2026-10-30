Симуляції показали ризик зіткнень планет-гігантів через втрату маси Сонцем — Live Science

Нове комп’ютерне моделювання припускає, що Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун можуть втратити стабільні орбіти та зіткнутися між собою через нерівномірну втрату Сонцем своєї маси. Як повідомляє Live Science, за деякими сценаріями нестабільність може розвинутися під час фази червоного гіганта або впродовж кількох мільярдів років після неї.

Приблизно через п’ять мільярдів років Сонце вичерпає водень у ядрі, розшириться до стану червоного гіганта та згодом стане білим карликом. Раніше вважали, що чотири планети-гіганти переважно переживуть цей процес: втрата маси Сонцем мала відсунути їхні орбіти далі від зорі й зберегти систему стабільною на сотні мільярдів років.

Нерівномірна втрата маси

Нові розрахунки враховують варіант, за якого Сонце скидатиме зовнішні шари не плавно, а великими згустками плазми. Кожен такий викид може надати зорі невеликий імпульс, подібний до віддачі. Сукупність імпульсів здатна змінити рух Сонця та порушити його гравітаційний вплив на зовнішні планети.

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Автори дослідження розглянули три сценарії: плавну втрату маси, викиди згустків упродовж усієї фази червоного гіганта та їхню появу лише на завершальних етапах. Також вони змінювали масу викинутих згустків.

Результати 672 моделювань

У сценарії плавної втрати маси зовнішня частина Сонячної системи зберігала майже всі основні риси, як і в попередніх дослідженнях. Натомість моделі з нерівномірними викидами показали хаотичну еволюцію: планети могли мінятися місцями, переходити на витягнуті орбіти або взагалі залишати Сонячну систему.

У 96% симуляцій із наймасивнішими пакетами викинутої речовини планети-гіганти зрештою зіштовхувалися. У крайніх сценаріях нестабільність виникала ще під час фази червоного гіганта, а в інших — менш ніж за кілька сотень мільйонів років після перетворення Сонця на білого карлика. Результати можуть змінити уявлення про стабільність планетних систем навколо білих карликів.

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