Сінгапур і Німеччина погодили оновлений спільний план роботи за п’ятьма напрямами, у межах якого промисловий штучний інтелект відіграватиме більшу роль в економічному партнерстві країн. Про це 27 жовтня в Сінгапурі заявили прем’єр-міністр Лоуренс Вонг і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції, повідомляє Channel NewsAsia.

За словами Вонга, обидві країни бачать значний потенціал цифрових технологій і ШІ для трансформації економік та створення нових можливостей для бізнесу й працівників. Він також зазначив, що Угода про цифрову торгівлю між ЄС і Сінгапуром, підписана 2025 року, створює основу для транскордонних цифрових операцій.

П’ять напрямів співпраці

Оновлений план охоплює політику, оборону, безпеку й розвідку; торгівлю, інвестиції, транспорт і міський розвиток; цифровізацію та штучний інтелект; дослідження, науку, технології та інновації; енергетичний перехід, зелену економіку і клімат.

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У сфері торгівлі країни заохочуватимуть економічну взаємодію через Німецько-сінгапурську рамкову ініціативу сталого розвитку та інновацій, зокрема обмінюватимуться позиціями щодо питань спільного інтересу. У сфері безпеки вони мають намір поглиблювати контакти між військовими та обміни у цифровізації й кібербезпеці, дослідженнях і розробках, озброєнні, сервісному та технічному обслуговуванні.

Промисловий ШІ та енергетика

Промисловий ШІ передбачає застосування машинного навчання, комп’ютерного зору й автономних систем у фізичних операціях, на виробництвах, в енергосистемах і ланцюгах постачання. Вонг заявив, що Сінгапур прагне активізувати спільні дослідницькі та інноваційні проєкти у сферах ШІ, передового виробництва, зелених технологій, напівпровідників, квантових і космічних технологій.

Енергетична частина плану передбачає підтримку розвитку енергомережі АСЕАН шляхом комерційної участі у проєктах відновлюваної енергетики та міжмережевих з’єднань. Водночас Вонг наголосив, що Сінгапур і Німеччина визнають ризики та виклики, пов’язані зі штучним інтелектом, і прагнуть забезпечити його безпечне, надійне та людиноцентричне застосування.

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