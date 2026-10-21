SpaceX спробує впіймати Starship і Super Heavy — The Verge

SpaceX наступного місяця вперше спробує впіймати космічний корабель Starship та прискорювач Super Heavy за допомогою механічних маніпуляторів на стартовій вежі. Про це під час звіту компанії за третій квартал заявив її гендиректор Ілон Маск, повідомляє The Verge.

Спроба повністю повернути систему

За словами Маска, успішна спроба означатиме перше в історії повне повернення орбітальної ракети-носія. Водночас він визнав, що успіх під час перших таких польотів не гарантований.

Маск зазначив, що, на його думку, наступний політ має більше шансів на успіх, ніж на невдачу. Якщо ж спроба завершиться невдало, SpaceX планує проводити польоти Starship до кінця року та збільшити їхню частоту наступного року.

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Як влаштована система

Starship — це двоступенева система, що складається з прискорювача Super Heavy, який є першим ступенем, і космічного корабля Starship, що є другим ступенем. Її висота становить приблизно від 120 до 124 метрів, а діаметр — дев’ять метрів. Система використовує двигуни Raptor на рідкому метані та рідкому кисні.

Starship представили у 2018 році. Систему розробляли для повернення до місця запуску, де стартова вежа з механічними маніпуляторами має перехоплювати апарат у повітрі. Під час запуску минулого місяця Starship уперше вивів космічний корабель на навколоземну орбіту та доправив до сузір’я Starlink кілька десятків більших супутників V3.

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