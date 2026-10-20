SpaceX вдруге запустила капсулу Starfall для повернення на Землю — Space.com

Компанія SpaceX 20 жовтня вдруге запустила капсулу Starfall для повернення на Землю ракетою Falcon 9 зі станції Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Starfall стала одним із 32 корисних навантажень місії спільного запуску Bandwagon-5, яка стартувала о 07:04 за східним часом США, або о 11:04 за Гринвічем.

Друга місія Starfall

Як повідомляє Space.com, перший політ Starfall відбувся 23 червня. Це була окрема демонстраційна місія, під час якої перевіряли здатність капсули здійснювати керований політ і витримувати повернення крізь атмосферу Землі.

SpaceX заявляла, що Starfall має забезпечити доступний і регулярний доступ до умов мікрогравітації для наукових досліджень та виробництва в космосі. Згідно з екологічною оцінкою Федерального авіаційного управління США, оприлюдненою у травні, дископодібна капсула має приблизно 0,75 метра заввишки та 3,1 метра завширшки. Її маса становить близько 2100 кілограмів, а повертати на Землю вона може до 1000 кілограмів вантажу.

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Інші апарати місії

Серед інших корисних навантажень Bandwagon-5 була W-Series 7 — орбітальна мініфабрика каліфорнійської компанії Varda Space Industries. Такі капсули призначені для виробництва, зокрема фармацевтичних товарів, на орбіті та їхнього повернення на Землю.

Також місія несла кубсати й мікросупутники, зокрема супутник спостереження за Землею Pelican-12, створений компанією Planet. За планом, розгортання 32 корисних навантажень мало розпочатися приблизно через 57 хвилин після старту та тривати майже дві години. Starfall мали відокремити від верхнього ступеня Falcon 9 останньою — через 2 години 48 хвилин після зльоту.

Перший ступінь Falcon 9 приблизно через дев’ять хвилин після запуску здійснив посадку на безпілотну платформу SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Для цього прискорювача це був 19-й політ.

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