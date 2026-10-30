SpaceX відмовляє клієнтам Falcon 9, зосереджуючись на Starship — Fortune

SpaceX, за свідченнями потенційних комерційних клієнтів і операторів супутників, почала відмовляти в запусках ракетою Falcon 9, щоб зосередити ресурси на розробці та комерціалізації Starship. Деякі замовники доплачують за можливість отримати одне з небагатьох доступних місць на Falcon 9, тоді як інші шукають альтернативні ракети-носії, повідомляє Fortune.

Роль Falcon 9 на ринку запусків

У 2025 році понад половину з майже 330 космічних польотів на низьку навколоземну орбіту виконали за допомогою Falcon 9. Ракета виводила на орбіту супутники дистанційного зондування Землі, апарати для моніторингу довкілля, а також капсули Crew Dragon, які доправляють астронавтів до Міжнародної космічної станції.

Falcon 9 здійснила перший тестовий політ у 2010 році. Важливою віхою стала успішна посадка її першого ступеня у 2015 році: це дало SpaceX змогу повертати та повторно використовувати прискорювачі, істотно зменшуючи вартість запусків.

Наприкінці 2026 року з'явилися повідомлення про перерозподіл персоналу SpaceX на користь Starship і поступове згортання програми Falcon 9. Водночас компанія має контрактні зобов'язання продовжувати польоти Falcon 9 для ротацій екіпажів МКС і запусків корисних навантажень для потреб національної безпеки.

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Пошук інших носіїв

Європейські клієнти, за даними видання, переважно звертаються до Ariane 6. Інші бронюють місця на майбутніх ракетах середнього класу, зокрема Neutron компанії Rocket Lab.

Для переходу до іншого носія операторам також може знадобитися переобладнати супутники під його технічні вимоги. Автор матеріалу, науковий співробітник Мічиганського університету Моджтаба Ахаван-Тафті, вважає, що наразі немає іншої діючої ракети, яка поєднувала б частоту запусків Falcon 9, доступну ціну та підтверджену історію польотів для вантажів середнього класу.

На думку автора, державні агентства могли б розподіляти замовлення між різними комерційними постачальниками, щоб підтримати розвиток альтернативних ракетних програм. Власникам супутників він також радить стандартизувати корисне навантаження для сумісності з кількома типами ракет-носіїв.

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