Співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг міг мати роман ще з однією співробітницею компанії, — Reuters

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Співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг, який у четвер залишив раду директорів і посаду генерального директора на тлі скандалу через повідомлення про два позашлюбні романи, міг мати стосунки ще з однією співробітницею компанії.

Агентство не розголошує ім’я жінки. «Спроби зв'язатися з нею не увінчалися успіхом», — зазначили журналісти.

Раніше з’явилася інформація про два позашлюбні романи, які, за повідомленнями, призвели до відставки Хуанга. Йшлося про його стосунки з Еліс Хуанг, яку американські спецслужби підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, а також із Кімберлі Пауелл, віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров’я.

Кімберлі Пауелл, Еліс Хуанг і представник ради директорів Nvidia не відповіли на запити Reuters щодо коментарів. Зв’язатися з Еліс Хуанг для отримання її позиції агентству також не вдалося.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

У США генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг залишив посаду, а фінансова директорка Колетт Кресс тимчасово очолить компанію до призначення постійного наступника.

Ексгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг погодився дати свідчення в Конгресі США до Дня подяки.

Nvidia запланувала загальні збори працівників на 18 листопада — через шість днів після оголошення про негайну відставку колишнього CEO Дженсена Хуанга. Тимчасовою генеральною директоркою компанія призначила фінансову директорку Колетт Кресс.

У США Дженсен Хуанг після відставки з Nvidia може втратити близько $108 млн компенсації у вигляді акцій, права на які ще не перейшли у його власність.

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