Spotify прибрав із рекомендацій понад 50 млн ШІ- та спам-треків — The Verge

Spotify за останній рік прибрав із рекомендацій для користувачів понад 50 мільйонів треків, які компанія вважає низькоякісним контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту, або спамом. Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву музичного сервісу.

Зміни в рекомендаціях

Платформа також змінила систему музичних рекомендацій, щоб частіше пропонувати композиції, створені людьми. У Spotify заявили, що редактори сервісу застосовують до такого контенту ті самі стандарти та не включають до добірок треки, ідентифіковані як низькоякісні або спам.

За твердженням компанії, після запровадження змін вона зафіксувала помітне скорочення скарг слухачів на появу такого контенту в рекомендаціях.

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Позначка для ШІ-персон

Spotify не запровадив обов’язкове маркування всіх треків, створених ШІ. Водночас сервіс запустив позначку AI Persona для виконавців, які використовують штучно створену ідентичність і не представляють реальну людину. Музику таких ШІ-персон платформа також не рекомендуватиме користувачам.

Для визначення ймовірно згенерованого ШІ низькоякісного контенту Spotify використовує дані про взаємодію слухачів і їхні відгуки, моделі завантаження, метадані та сторонні інструменти виявлення ШІ. Торік компанія заявляла про видалення понад 75 мільйонів композицій, ідентифікованих як спам.

Spotify також співпрацює з Universal Music Group та незалежним музичним видавцем Believe над інструментом для створення ШІ-реміксів.

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