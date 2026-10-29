США заборонили китайським лабораторіям тестувати електроніку — South China Morning Post

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) проголосувала за заборону китайським лабораторіям тестувати електронні пристрої, призначені для продажу на американському ринку. Обмеження також поширюється на органи сертифікації в Китаї та інших країнах, які не мають зі Сполученими Штатами угоди про взаємне визнання або взаємної торговельної угоди, повідомляє South China Morning Post.

Рішення має набути чинності в грудні 2028 року. Таким чином американські лабораторії матимуть понад два роки для нарощування потужностей із тестування електроніки.

Позиція FCC

Голова FCC Брендан Карр заявив, що рішення відповідає ширшим зусиллям президента США Дональда Трампа щодо відновлення балансу та справедливості у відносинах Вашингтона з іншими державами. За його словами, тестові лабораторії зможуть працювати лише у США або країнах, що мають взаємні домовленості зі Сполученими Штатами.

За даними FCC, понад 80% відповідних пристроїв тестують у Китаї. Комісія називає частину таких установ ненадійними. У серпні Карр також заявляв, що деякі лабораторії, за оцінкою агентства, могли бути пов’язані з Народно-визвольною армією Китаю або перебувати під її контролем.

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Обмеження для китайських технологій

Рішення ухвалили за кілька тижнів до очікуваної зустрічі президента Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені.

FCC останнім часом посилює обмеження щодо китайських технологічних компаній і товарів. Минулого тижня комісія заблокувала автомобільний відеореєстратор та бездротовий відеопередавач із чипами дочірньої компанії Huawei HiSilicon, вказавши, що ці пристрої призначені для ринку спостереження. У липні агентство також оголосило про заборону на імпорт нових китайських роботів та силових інверторів, посилаючись на ризики для національної безпеки й вразливість ланцюгів постачання.

У серпні Китай у відповідь посилив експортний контроль за дронами та пов’язаними технологіями, запровадив санкції проти американських випробувальних компаній і розпочав перше розслідування у сфері зовнішньої торгівлі з міркувань національної безпеки.

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