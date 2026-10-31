STAR виявив ознаку кварк-глюонної плазми у зіткненнях ядер кисню — ScienceDaily

Експеримент STAR на Релятивістському колайдері важких іонів RHIC у Брукгейвенській національній лабораторії США виявив сильні свідчення утворення кварк-глюонної плазми під час зіткнень ядер кисню. Як повідомляє ScienceDaily, результати дослідження опублікували в журналі Physical Review Letters.

Кварк-глюонна плазма — надгарячий і надщільний стан матерії, який, за сучасними уявленнями, існував у перші миті після Великого вибуху, до формування протонів і нейтронів. Зазвичай для її створення на RHIC зіштовхували значно важчі ядра золота. Ядро кисню містить по вісім протонів і нейтронів, тому такі зіткнення дають змогу досліджувати менші системи.

Втрата енергії джетами

Ключовою ознакою стало так зване гасіння джетів — втрата енергії вузькими потоками високоенергетичних частинок, що проходять крізь речовину, утворену після зіткнення. Науковці проаналізували дані зіткнень кисню, проведених на RHIC у 2021 році за енергії 200 ГеВ.

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Дослідники порівнювали джети у лобових зіткненнях ядер із результатами нецентральних зіткнень, де утворення плазми не очікували. Вони зафіксували приблизно 20-відсоткове пригнічення високоенергетичних частинок, пов'язане з гасінням джетів. Ефект менший, ніж у зіткненнях ядер золота, однак достатньо виразний, щоб свідчити про формування кварк-глюонної плазми.

Нижча межа для утворення плазми

Раніше гасіння джетів у зіткненнях ядер кисню спостерігали також на Великому адронному колайдері CERN, але за енергій понад 5 000 ГеВ. Вимірювання RHIC за 200 ГеВ встановлює нижчу межу відомих умов, за яких у малій системі можуть з'являтися характерні ознаки цього первісного стану матерії.

RHIC завершив роботу у 2026 році, проте фізики ще мають опрацювати дані фінального запуску, зібрані детекторами STAR і sPHENIX. Ці вимірювання можуть допомогти визначити, за яких найменших розмірів системи та енергій кварк-глюонна плазма перестає утворюватися.

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