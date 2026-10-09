Старий радянський супутник розпався і забруднив орбіту космічним сміттям

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Старий радянський метеорологічний супутник Meteor 2-7 розпався на десятки фрагментів на низькій навколоземній орбіті на висоті близько 855 кілометрів. Подію зафіксувала компанія LeoLabs під час прольоту апарата над Західною Австралією.

Експерт Джим Шелл нагадав, що цей самий супутник, запущений у 1981 році, вже руйнувся у березні 2004 року.

Цей інцидент доповнює низку подібних руйнувань космічних апаратів і ракетних ступнів за останні місяці та роки. Експерти попереджають, що збільшення кількості космічного сміття підвищує ризик зіткнень і може спровокувати ланцюгову реакцію. Зростання кількості відстежуваних об'єктів на орбіті загрожує не лише апаратам, а й астронавтам, як це сталося на китайській станції Tiangong.

У космічній спільноті існують припущення про можливі випробування протисупутникової зброї з боку рф, оскільки раніше представники рф, зокрема Медведєв та Костянтин Воронцов, погрожували знищувати супутники Starlink Ілона Маска, а західні розвідки повідомляли про розробку відповідних систем. Професор Г'ю Льюїс зазначає, що через переповненість орбіти зіткнення за участю робочого супутника станеться попри всі маневри уникнення.

Джерело: Space.com.

Академік РАН Сергій Глазьєв і російський олігарх Костянтин Малофєєв запропонували кілька способів вивести з ладу супутникову систему Starlink, яку використовує Україна. Серед варіантів вони назвали радіоелектронне придушення, фізичне знищення супутників, створення космічного сміття і навіть ядерний вибух у космосі.

Плани технологічних і космічних компаній розміщувати обчислювальні потужності на орбіті можуть відкрити для страхового сектору новий ринок. Водночас страховикам ще потрібно навчитися оцінювати ризики, які досі не існували у великому масштабі.

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