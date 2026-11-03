Стартап Trajectory залучив $45 млн у раунді Series A — TechCrunch

Стартап Trajectory, який розробляє платформу для донавчання моделей штучного інтелекту за відгуками користувачів, залучив $45 млн у раунді Series A. Оцінка компанії зі штатом 18 людей становила $300 млн. Раунд очолила Sequoia, а серед інвесторів також Nvidia, Bessemer Venture Partners і Bain Capital Ventures, повідомляє TechCrunch.

Платформа для посттренування моделей

Trajectory заснували близько року тому троє однокурсників зі Стенфорда — Ронак Малде, Майкл Елабд і Арджун Каранам. Малде був серед дослідників Windsurf, яких найняла Google DeepMind, Елабд також працював у DeepMind, а Каранам раніше займався генеративними базовими моделями в Apple.

Компанія пропонує підхід безперервного навчання: бізнес може взяти модель із відкритим кодом, підключити її до власних застосунків і збирати відгуки про якість її роботи. Trajectory використовує ці дані для повторного навчання моделі, щоб вона з часом краще виконувала спеціалізовані завдання.

За задумом стартапу, юристи, лікарі та інші профільні фахівці можуть самостійно визначати критерії якісної роботи моделі й перетворювати їх на її покращення. У Trajectory вважають, що це може зробити розгортання спеціалізованого ШІ швидшим і дешевшим.

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Клієнти та конкуренція

Платформою Trajectory вже користуються Harvey і Rogo для посттренування моделей із відкритим кодом. За даними компанії, це допомагає системам працювати ближче до рівня досвідчених юристів або фінансових аналітиків, зокрема аналізувати певні типи контрактів чи оцінювати компанії за визначеними методиками. Серед інших клієнтів названі Decagon, Mercor і Nvidia.

Trajectory також робить свою платформу посттренування публічно доступною. Компанія вважає конкурентами Thinking Machines Lab, яка створила платформу тонкого налаштування Tinker, а також Applied Compute і Prime Intellect.

Елабд зазначив, що участь людей у навчанні моделей робить цей підхід безпечнішим за повністю автономне самовдосконалення систем ШІ, яке може призвести до непередбачених або небезпечних наслідків.

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