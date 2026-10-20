Суд у США залишив під вартою ексінженера OpenAI Альфозана — Fortune

Федеральний магістратський суддя в Сан-Франциско, США, залишив під вартою колишнього інженера OpenAI Абдулрахмана Альфозана, якому у кримінальній скарзі інкримінують використання або спробу використати пристрій для перехоплення усних розмов. Як повідомляє Fortune, Саудівська Аравія була готова гарантувати заставу на суму 1 млн доларів, однак суддя не звільнив 35-річного чоловіка.

ФБР заарештувало Альфозана 9 жовтня. За версією слідства, 28 вересня він установив пристрій за телевізором у конференц-залі, де керівники OpenAI, а іноді й посадовці, обговорювали чутливу інформацію. Попереднє слухання у справі призначили на 6 листопада. Максимальне покарання за єдиним пунктом обвинувачення становить до п’яти років ув’язнення. Великому журі справу ще не передали, а Альфозан не заявив позиції щодо вини.

Позиції суду та сторін

Суддя Алекс Г. Це зазначив, що гарантію на 1 млн доларів слід оцінювати з урахуванням можливого доступу Альфозана до значно більших коштів. Прокуратура заявила про ризик його виїзду зі США, а також про можливу небезпеку для суспільства і національної безпеки. Захист просив звільнити чоловіка під нагляд, зокрема з електронним браслетом.

Саудівське генеральне консульство в Лос-Анджелесі письмово повідомило про готовність покрити суму застави, яку визначить суд, а також не видавати Альфозану проїзних документів у разі звільнення. Суд залишив його під вартою попри ці гарантії.

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Матеріали слідства

Згідно з матеріалами прокуратури, під час обшуку помешкання і телефона Альфозана виявили електронні компоненти, подібні до пристрою, який, за версією слідства, встановили в конференц-залі. На iPhone також знайшли фото іншого записувального пристрою та панелей телевізорів в інших приміщеннях OpenAI. Прокуратура вважає це можливою підготовкою до встановлення додаткових пристроїв.

Слідчі також заявили про доступ до папки з назвою Saudi Gov Docs та запити Альфозана у внутрішньому інструменті OpenAI щодо зустрічей із представниками саудівського Міністерства комунікацій та інформаційних технологій і державної ШІ-компанії HUMAIN. За даними прокуратури, він також часто листувався у WhatsApp із неназваним представником саудівської королівської родини, який нібито пропонував йому долучитися до ШІ-ініціативи в Саудівській Аравії.

Захист наголошував, що Альфозан прожив у США 15 років, отримав грін-карту у 2020 році та проходив процедуру натуралізації. OpenAI, зі свого боку, заявляла, що не має ознак неналежного доступу до ваг моделей, вихідного коду чи даних клієнтів.

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