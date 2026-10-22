Сукупні продажі Galaxy Z Fold 8 і Z Fold 8 Ultra в Європі зросли на 45% — Ars Technica

Samsung UK повідомила, що сукупні продажі Galaxy Z Fold 8 і Galaxy Z Fold 8 Ultra в Європі на 45% вищі за продажі Galaxy Z Fold 7. Про це йдеться в блозі компанії, повідомляє Ars Technica.

Сплеск пошукових запитів

За даними Samsung, кількість пошукових запитів про серію Z8 у Європі зросла на 460% протягом тижня з 6 до 12 вересня. Apple анонсувала складаний iPhone Duo 9 вересня. Упродовж вересня, коли Galaxy Z Fold 8 вийшов на ринок, кількість пошукових запитів саме про цю модель зросла на 260%.

Samsung не згадувала Apple або iPhone Duo у своєму повідомленні. Водночас аналітики, за інформацією видання, раніше припускали, що анонс складаного iPhone міг посилити інтерес до пристроїв Samsung такого формату.

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Передзамовлення у США

Минулого місяця Samsung заявляла, що передзамовлення на серію Galaxy Z8 у США були на шляху до показника, на 30% вищого за торішній. Оновлених даних щодо американського ринку компанія не наводила.

Компанія також не оприлюднила окремих показників продажів Galaxy Z Fold 8 і Galaxy Z Fold 8 Ultra та не повідомила про результати Galaxy Z Flip 8. Раніше Samsung зазначала, що більші складані моделі становили близько 80% покупок її складаних смартфонів.

Galaxy Z Fold 8 має ширший корпус, ніж версія Ultra. Ars Technica зазначає, що ширший формат може бути зручнішим для перегляду відео, читання документів і використання застосунків у портретній орієнтації. Ціна ширшої моделі Samsung становить 1900 доларів, тоді як iPhone Duo коштує 2000 доларів.

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