Sunrise-III виявив магнітні нитки над спокійними ділянками Сонця — ScienceDaily

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Національної астрономічної обсерваторії Японії виявила складну мережу тонких магнітних структур над ділянками Сонця, які вважають відносно спокійними. Спостереження виконала сонячна обсерваторія Sunrise-III, яку 2024 року підняли у стратосферу на висотному аеростаті. Про результати повідомляє ScienceDaily.

Магнітний навіс із тонких ниток

Прилад SCIP на борту Sunrise-III зафіксував численні вузькі видовжені магнітні структури у хромосфері — шарі сонячної атмосфери над видимою поверхнею зорі. Вони є частиною так званого магнітного навісу: магнітні поля, зосереджені у фотосфері, розширюються та вигинаються вгору в хромосферу.

Нові вимірювання показали, що цей навіс не є гладкою структурою, яка рівномірно розходиться в атмосфері. Натомість у ньому міститься велика кількість тонких ниткоподібних елементів. Комп'ютерне моделювання відтворило структури, зафіксовані обсерваторією. За результатами моделі, рухи на поверхні Сонця можуть закручувати силові лінії магнітного поля, утворюючи такі структури на більшій висоті.

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Спостереження біля краю сонячного диска

Sunrise-III також дослідив іншу спокійну область поблизу видимого краю Сонця. Там науковці виміряли магнітні поля у спікулах — вузьких струменях сонячної речовини, що простягаються вгору від поверхні. Спостереження дали змогу простежити, як розподіл магнітних полів змінюється зі збільшенням висоти над видимим краєм зорі.

Відносно спокійні ділянки займають більшу частину сонячної поверхні, хоча їхні магнітні поля зазвичай слабші, ніж в активних регіонах із сонячними плямами. Їх важко досліджувати наземними телескопами через атмосферну турбулентність Землі. Під час місії 2024 року Sunrise-III працював приблизно на висоті 35 кілометрів, де атмосферні завади значно менші.

SCIP — інфрачервоний спектрополяриметр, створений під керівництвом Національної астрономічної обсерваторії Японії. Він здатен безперервно вимірювати магнітні поля в різних шарах сонячної атмосфери — від фотосфери до хромосфери. Автори дослідження зазначають, що такі вимірювання можуть допомогти з'ясувати, як енергія від рухів поблизу сонячної поверхні передається у вищі шари атмосфери та бере участь у її нагріванні.

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