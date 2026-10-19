Світові поставки ПК у третьому кварталі впали на 21,2% — Cyprus Mail

Світові поставки настільних комп’ютерів, ноутбуків і робочих станцій у третьому кварталі 2026 року знизилися на 21,2% у річному вимірі — до 58,1 млн одиниць. Причинами стали зростання вартості компонентів, яке підвищило ціни на пристрої, та ослаблення попиту, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дослідницьку компанію Omdia.

Ноутбуки та настільні ПК втратили в поставках

Поставки настільних комп’ютерів, зокрема настільних робочих станцій, скоротилися на 23,5% — до 11,7 млн одиниць. Поставки ноутбуків, включно з мобільними робочими станціями, зменшилися на 20,6% — до 46,4 млн одиниць.

Директор з досліджень Omdia Ішан Датт заявив, що різке падіння поставок не стало несподіванкою після активних закупівель у першій половині року. За його словами, великі виробники ще під час попереднього циклу звітності прогнозували двозначне скорочення продажів у штуках у другому півріччі.

Ритейлери фіксували двозначне зростання середніх цін продажу разом зі спадом продажів, оскільки вищі витрати на компоненти перекладали на споживачів і корпоративних покупців техніки. У третьому кварталі виробники та їхні партнери почали скорочувати випуск, а дистриб’ютори продовжували реалізовувати накопичені запаси.

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Дорожча пам’ять і прогноз спаду

Тиск на ланцюги постачання посилили подорожчання пам’яті та накопичувачів, а також дефіцит процесорів, відеокарт й інших інтегральних мікросхем. Головний аналітик Omdia Бен Є зазначив, що частка вартості модулів DRAM і SSD у собівартості персонального комп’ютера зросла з типової позначки близько 15% майже до 40%, а їхні ціни збільшилися більш ніж учетверо.

За прогнозом Omdia, у четвертому кварталі 2026 року ринок ПК скоротиться ще на 24%, а за підсумками 2027 року — на 7%.

Lenovo зберегла перше місце на світовому ринку, поставивши 14,9 млн пристроїв і отримавши 26% частки. HP посіла другу позицію: її поставки впали на 31%, до 10,3 млн одиниць, а частка ринку знизилася до 18%. Dell поставила 7,6 млн пристроїв і зберегла 13% ринку. Apple відвантажила 6,8 млн комп’ютерів — на 11% менше, ніж роком раніше, однак збільшила ринкову частку більш ніж на один відсотковий пункт. Asus завершила п’ятірку лідерів із 5,4 млн поставлених пристроїв, а її частка ринку зросла до 9,3% у річному вимірі.

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