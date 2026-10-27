Тайвань фінансує систему морських роїв дронів на основі ШІ — Taipei Times

Рада у справах океану Тайваню фінансує команду Національного університету Чен Кун для розробки системи на основі штучного інтелекту, яка координуватиме різні типи безпілотників для широкого морського спостереження та тривалого моніторингу. Про це повідомляє Taipei Times.

У Раді заявили, що створення багаторівневої мережі спостереження берегової охорони та посилення поінформованості про ситуацію на морі є ключовими стратегіями для забезпечення правопорядку на морі й протидії різним формам дій у «сірій зоні» з боку Китаю.

Координація різних безпілотників

Дослідницьку групу очолює доцент з аеронавтики та астронавтики Чуе Чжи-че. Команда створила інтелектуальну систему керування кількома дронами, поєднавши ШІ, безпілотники літакового типу з вертикальним зльотом і посадкою, технології динаміки польоту та координації рою.

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Дослідники вивчили можливості й моделі керування трьох типів дронів — Jump 20, V-Bat і Flexroter. Для цього вони застосували тривимірне моделювання, аналіз аеродинамічних параметрів і симуляцію польоту із шістьма ступенями свободи.

Симуляція двадцяти дронів

За даними Ради, технологія багатоагентного навчання з підкріпленням дала змогу безпілотникам самостійно розподіляти завдання, планувати маршрути та узгоджувати дії у формації. Для підвищення гнучкості формації й безпеки польотів команда також інтегрувала контроль за принципом «лідер—послідовник» та інтелектуальну систему динамічного уникнення перешкод.

Розробники завершили одночасне моделювання польоту двох груп, до яких увійшли загалом 20 дронів. Алгоритм керування передбачає тривимірну дистанцію між апаратами та мінімальний вертикальний інтервал 30,5 метра для запобігання зіткненням. Наступним етапом мають стати апаратно-програмні випробування в контурі, інтеграція прототипів і польоти над відкритою водою за різних морських умов.

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