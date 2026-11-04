Тайвань планує створити парк у Тайнані для 1-нм чипів — Taipei Times

Національна рада з науки і технологій Тайваню планує наступного року розпочати створення нового наукового парку в Тайнані, який має підготувати інфраструктуру для фабрик із виробництва 1-нанометрових напівпровідників. Про це повідомляє Taipei Times з посиланням на міністра ради У Ченвена.

19-й науковий парк Тайваню

За словами У Ченвена, офіційний розвиток майданчика стартує наступного року. Запланований парк стане 19-м науковим парком країни. Рада має координувати ключові інфраструктурні питання для переходу місцевих виробників чипів на технології наступного покоління, зокрема придбання земельних ділянок і забезпечення стабільного водо- та електропостачання.

Рада не назвала оператора майбутньої 1-нанометрової фабрики. Водночас Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, або TSMC, вважають найбільш імовірним кандидатом через її передові технологічні можливості. Компанія поки не підтверджувала ці повідомлення.

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Плани TSMC щодо нових техпроцесів

TSMC, найбільший у світі контрактний виробник чипів, продовжує розвивати виробничу дорожню карту. Її технологічний процес A14, що відповідає 1,4 нанометра, має перейти до ризикового виробництва наступного року, а до масового виробництва — у 2028 році.

У компанії зазначали, що цей техпроцес насамперед буде призначений для смартфонів нового покоління, високопродуктивних обчислень і застосунків штучного інтелекту. Новий науковий парк у Тайнані також має прийняти підприємства біомедичної галузі, оптоелектроніки та точного машинобудування.

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