Тайвань шукає механізм оплати авторам за контент для навчання ШІ — Taipei Times

Уряд Тайваню вивчає способи компенсації авторам та іншим постачальникам контенту, чиї матеріали використовують для навчання моделей штучного інтелекту. Водночас влада ще не визначила, як оцінюватимуть і ліцензуватимуть такий контент та за яким принципом здійснюватимуть виплати, повідомляє Taipei Times.

Питання порушила депутатка Демократичної прогресивної партії Мішель Лін під час засідання транспортного комітету парламенту. Вона поцікавилася, чи надаватиме Міністерство цифрових справ матеріали для навчання ШІ безкоштовно, а також чи створює воно механізм, за яким розробники ШІ платитимуть новинним медіа за використання їхніх матеріалів.

Добровільні ліцензії та суспільне надбання

Міністр цифрових справ Лінь Іцзін заявив, що відомство збирає чотири види матеріалів: твори, строк охорони авторських прав на які минув і які стали суспільним надбанням, описи книжок від видавців, фрагменти для ознайомлення з виданнями та роботи, на використання яких автори добровільно надали дозвіл.

За його словами, міністерство не зверталося до тайванських новинних видань по матеріали для навчання моделей. Влада прагне, щоб великі ШІ-компанії, зокрема американські, платили за контент, який використовують. Наразі уряд розглядає лише матеріали із суспільного надбання та добровільно ліцензовані твори, щоб уникнути тривалих правових спорів, які можуть уповільнити розвиток ШІ на Тайвані.

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Корпус для суверенних моделей ШІ

Наприкінці минулого року міністерство почало формувати корпус високоякісних текстів традиційною китайською мовою для суверенних моделей ШІ Тайваню. Спершу до нього ввійшли матеріали центральних і місцевих органів влади. 15 вересня відомство оголосило правила участі приватних видавців та операторів платформ електронних книжок, які передбачають добровільну участь, надання дозволів і вилучення робіт авторів, які відмовляються від участі.

Станом на середину місяця корпус містив 3,3 млрд токенів — одиниць тексту, які моделі ШІ використовують для обробки та навчання мови. Водночас порядок розрахунку виплат, розподілу доходів і строки запровадження відповідного механізму ще не визначено.

На липневій зустрічі Тайванського відомства інтелектуальної власності представники журнальних видавців і телемовників запропонували створити ліцензійну платформу, де медіа могли б реєструвати контент для платного використання ШІ-компаніями. Директорка юридичного відділу CommonWealth Magazine Чю Ай-лун також закликала розробників розкривати перелік ліцензованого контенту та джерела даних для навчання моделей.

Генеральна секретарка Асоціації супутникового телемовлення Мей Чень заявила, що деякі міжнародні ШІ-компанії продовжують збирати дані з медійних сайтів навіть після прямої заборони власників. Водночас віцеголова Тайванської асоціації інноваційного програмного забезпечення та послуг Чжан Жунґуй наголосив на необхідності зберегти можливість добросовісного використання законно отриманих даних, якщо створений ШІ результат не замінює оригінальні твори на ринку.

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