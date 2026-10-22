TASA запустила два CubeSat для випробування космічного зв’язку — Taipei Times

Тайванська космічна агенція TASA повідомила про запуск двох малих супутників T.MicroSat-3 і T.MicroSat-4 у межах програми Startup CubeSat Program. Апаратами формату 8U CubeSat, розробленими компанією Tron Future Tech Inc, тестуватимуть технології для майбутньої мережі зв’язку на низькій навколоземній орбіті.

Супутники запустили у вівторок о 19:04 у межах місії SpaceX Bandwagon-5, яка вивела корисне навантаження на орбіту із середнім нахилом. Як повідомляє Taipei Times, до 03:00 наступного дня апарати встановили попередній зв’язок із наземними станціями в Чилі та Азербайджані. За даними TASA, супутники були у належному стані та мали достатній запас енергії.

Випробування зв’язку між супутниками

T.MicroSat-3 і T.MicroSat-4 тестуватимуть технологію перемикання променів, або beam-hopping. Вона дає змогу змінювати час обслуговування променем і зону покриття залежно від попиту на зв’язок, підвищуючи ефективність використання супутникових ресурсів.

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Також апарати перевірятимуть міжсупутниковий канал зв’язку — здатність встановлювати двосторонню комунікацію та безпосередньо обмінюватися даними. Команда окремо оцінить передавання даних від кінця до кінця між космічними апаратами, щоб з’ясувати, чи можуть кілька супутників спільно надавати послуги зв’язку.

Наступні запуски програми

Це третя партія супутників у Startup CubeSat Program, що передбачає поетапне формування супутникового угруповання. Такий підхід має дозволити тайванським компаніям удосконалювати конструкції на основі результатів роботи попередніх апаратів на орбіті та поступово випробовувати складніші технології.

У першому кварталі наступного року також заплановано запуски двох супутників серії Black Kite від Radiant Tech і двох апаратів серії Albatross від Fang Hsing Technology. Вони продовжать випробування технологій супутникового інтернету речей і дистанційного зондування океану.

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