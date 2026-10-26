Таїланд отримав ізраїльську систему ARBEL для протидії дронам — Jerusalem Post

Ізраїльська компанія Israel Weapon Industries (IWI) повідомила про постачання Міністерству оборони Таїланду системи протидії безпілотникам ARBEL ADS. Таїландські військові вже інтегрували її у свої наявні гвинтівки після навчання, яке на місці провели представники виробника, пише Jerusalem Post.

Система для штатної зброї

ARBEL ADS є системою керування вогнем, яку IWI розробляла майже десять років. Вона призначена для ураження малих тактичних дронів зі штатної стрілецької зброї. Технологію можна інтегрувати в платформи AR-15, штурмові гвинтівки IWI ARAD та кулемети Negev.

За даними компанії, система дає змогу військовим використовувати наявну зброю, оптику й боєприпаси без додаткового спорядження. Залежно від обраного режиму вогню вона може уражати цілі на дальності до 450 метрів стандартними набоями калібру 5,56 мм. ARBEL має електронні сенсори та гіроскопи, а її система керування вогнем здійснює постріл, коли стрілець стабільно утримує ціль.

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Оновлення озброєння Таїланду

В IWI заявили, що система компенсує типові для бойових умов помилки під час стрільби, зокрема спричинені втомою, стресом або важким диханням. Виробник стверджує, що ARBEL може підвищити ймовірність ураження нерухомих і рухомих цілей у два-три рази. Система важить близько 900 грамів, працює від акумулятора до 50 годин безперервно та відповідає військовому стандарту MIL-STD-810.

Постачання відбулося на тлі затвердження Таїландом екстреного оборонного фонду на 104,4 млн доларів для ремонту пошкодженого обладнання, придбання нового озброєння та посилення оборони вздовж кордону з Камбоджею. Раніше місцеві медіа повідомляли, що до плану модернізації також входять закупівлі ізраїльських ракет Rampage для винищувачів F-16, боєприпасів, систем HIMARS, гаубиць M777 і бронемашин Stryker.

За інформацією IWI, таїландські військові обговорюють із компанією додаткове замовлення ARBEL ADS. Виробник також заявив, що ще кілька держав перебувають на різних етапах закупівлі цієї системи.

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