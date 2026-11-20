20 листопада 2026 року Telegram отримав велике оновлення під номером 13.3. У месенджері з’явилася окрема стрічка новин із персональними рекомендаціями, можливість підключати сторонні ШІ-моделі та перекладати повідомлення під час надсилання. Також розробники оновили профілі, голосове введення та інструменти для роботи з ботами й подарунками.

Telegram випустив масштабне оновлення, яке додає до звичного месенджера більше можливостей для роботи з інформацією та штучним інтелектом. Однією з головних змін стала окрема стрічка новин. Тепер користувачам не обов’язково заходити в кожен канал окремо, щоб переглянути нові дописи. Публікації з різних джерел можна буде читати в одному розділі.

У стрічці передбачили дві вкладки. Перша — «Додані»: у ній збиратимуться дописи каналів, на які людина вже підписана. Друга — «Для вас»: там з’являтимуться рекомендації, підібрані з урахуванням інтересів користувача. Також у новому розділі буде пошук, позначки про нові публікації та можливість відзначати дописи як прочитані. На iPhone та Android вкладку «Новини» розмістили на нижній панелі між чатами й налаштуваннями. Вона замінить там розділ контактів.

ШІ-агенти та підключення різних моделей

Ще одна важлива новинка — підтримка сторонніх ШІ-агентів. Користувачі зможуть підключати до Telegram різні моделі штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, Claude, Gemini та Grok. Для цього знадобляться власні API-ключі — спеціальні коди, які дають змогу під’єднати зовнішній сервіс до іншої програми. Користувач зможе керувати підключеними сервісами в налаштуваннях і перемикатися між ними безпосередньо під час спілкування.

Це дасть змогу користуватися різними ШІ-асистентами, не переходячи постійно з одного застосунку в інший. Водночас для підключення кожного сервісу потрібно буде мати відповідний API-ключ.

ШІ допоможе редагувати й перекладати повідомлення

Зміни торкнулися й редактора тексту. Для передплатників Telegram Premium доступні інструменти на основі штучного інтелекту, які допомагають виправляти помилки, змінювати стиль повідомлень і перекладати їх.

Зокрема, з’явилася можливість перекладати текст безпосередньо під час надсилання. Користувач пише повідомлення своєю мовою, а Telegram автоматично перетворює його на мову співрозмовника. Це може бути зручно для спілкування з людьми з інших країн. Не потрібно окремо копіювати текст у перекладач, а потім повертатися до чату.

Оновлення голосових повідомлень і профілів

Розробники також додали можливість голосового введення тексту. Тепер користувачі зможуть надиктовувати повідомлення, а месенджер перетворюватиме сказане на текст. Окремі зміни отримали профілі в Telegram для iPhone. Розробники оновили їхній вигляд, зокрема кнопки та оформлення подарунків. Серед новинок — подарунки у вигляді бульбашок і музичні візуальні ефекти.

Крім того, Telegram розширив можливості для роботи з ботами та цифровими подарунками. Зміни стосуються, зокрема, колекційних подарунків, пов’язаних із блокчейном. Оновлення Telegram 13.3 стало доступним для завантаження через App Store, Google Play та офіційний сайт месенджера. Частина нових можливостей залежить від платної підписки Premium або потребує окремого підключення сторонніх ШІ-сервісів.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що боти VPN-сервісів в авторитарних країнах зможуть приймати платежі не лише у внутрішній валюті месенджера Stars, а й іншими способами. Він пояснив це тим, що сервіси обходу блокувань, на його думку, роблять «божу справу».

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