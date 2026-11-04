Телескоп Swift НАСА має згоріти в атмосфері після майже 22 років на орбіті — Dawn

Космічна обсерваторія Neil Gehrels Swift НАСА в середу мала увійти в атмосферу Землі після майже 22 років роботи на орбіті. Апарат масою близько 1452 кілограмів, як очікувалося, згорить над тропічними районами, а уламки, що можуть пережити входження в атмосферу, навряд чи становитимуть загрозу для населених територій.

Прогноз входження в атмосферу

За даними Dawn, Космічні сили США оцінили ймовірність завдання шкоди людині на Землі як один випадок на 2100. НАСА прогнозувало повторне входження приблизно о 03:30 за східним часом США, або о 08:30 за Гринвічем. Aerospace Corporation припускала, що це станеться о 05:19 за східним часом США з похибкою у дві години.

Астрофізик Джонатан Макдавелл, почесний професор Центру космічних досліджень Даремського університету, посилаючись на оновлені дані Космічних сил США, назвав найімовірнішим часом входження в атмосферу близько 07:45 за східним часом США. За його словами, Swift рухався майже круговою орбітою на межі атмосфери, а ключовим питанням було те, коли апарат нагріється настільки, що почне руйнуватися.

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Невдала місія порятунку

Обсерваторія не мала власної рухової установки й протягом кількох місяців наближалася до очікуваного завершення місії, рухаючись зі швидкістю близько 27 359 кілометрів на годину. У липні НАСА та стартап Katalyst з Аризони запустили спеціальний апарат LINK, який мав зблизитися зі Swift, закріпитися на ньому та підняти телескоп на вищу орбіту.

Однак незабаром після запуску LINK почав неконтрольовано обертатися. У середині серпня керівники місії припинили спробу врятувати обсерваторію. Katalyst повідомляла, що спроєктувала, побудувала й випробувала апарат за дев'ять місяців у межах контракту з НАСА на 30 мільйонів доларів.

Понад два десятиліття спостережень

Swift запустили у 2004 році для дослідження гамма-сплесків — найпотужніших відомих вибухів у Всесвіті. Багатохвильова обсерваторія вартістю 500 мільйонів доларів мала три телескопи. Спочатку її основну місію розраховували на два роки, проте апарат працював значно довше, спостерігаючи також галактики з надмасивними чорними дірами, зорі з рентгенівськими спалахами, комети й астероїди.

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