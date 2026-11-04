Телескоп Swift зійшов з орбіти над Суматрою після невдалої місії порятунку — Space.com

Космічна обсерваторія NASA Neil Gehrels Swift Observatory 4 листопада неконтрольовано увійшла в атмосферу Землі над північною частиною Суматри. За даними Space.com, апарат масою 1450 кілограмів увійшов в атмосферу о 12:39 за Гринвічем. Про час і місце сходження з орбіти повідомив фахівець із відстеження супутників Джонатан Макдавелл, який послався на дані Космічних сил США.

Перед входженням Swift в атмосферу представники NASA очікували, що більша частина обсерваторії розміром із мікроавтобус згорить. Імовірність того, що уламки, які могли вціліти, завдадуть шкоди людині на Землі, агентство оцінювало як один шанс із 2100.

Спроба підняти орбіту не вдалася

У вересні 2025 року NASA уклало з компанією Katalyst Space контракт на 30 мільйонів доларів. Компанія мала створити, запустити та експлуатувати роботизований апарат LINK, який повинен був зустрітися зі Swift і підняти його на вищу орбіту, продовживши роботу обсерваторії.

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Swift не мав власних двигунів для корекції орбіти й поступово втрачав висоту через атмосферний опір. Katalyst Space запустила LINK із трьома маніпуляторами 3 липня та планувала захопити обсерваторію у серпні. Однак у LINK виникли проблеми з руховою установкою та реакційними колесами системи підтримання орієнтації, що зірвало заплановану зустріч зі Swift. Сам LINK увійшов в атмосферу 25 вересня.

Місія тривалістю понад два десятиліття

Swift, повна початкова назва якого — Swift Gamma-Ray Burst Explorer, запустили в листопаді 2004 року для дворічної місії зі спостереження гамма-сплесків — найпотужніших вибухів у Всесвіті. Назва Swift не була акронімом: вона вказувала на здатність апарата швидко виявляти гамма-сплески, передавати їхні координати іншим обсерваторіям і спрямовувати власні телескопи на ділянку неба до згасання післясвітіння.

Згодом обсерваторія також досліджувала наднові, чорні діри, астероїди та комети. За час роботи вона спостерігала понад 2000 гамма-сплесків і 1400 наднових. Останнє наукове спостереження Swift провела 20 жовтня. У 2018 році обсерваторію перейменували на честь її першого головного дослідника Ніла Герелса, який помер роком раніше.

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