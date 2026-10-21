Температура на Землі наближається до критичної межі, — ООН

Світ майже напевно не зможе втримати глобальне потепління в межах 1,5°C порівняно з доіндустріальною епохою. Наслідки зміни клімату вже проявляються у смертоносних повенях, екстремальній спеці та масштабних лісових пожежах. Водночас ООН наголошує, що прогрес у скороченні викидів усе ще можливий, однак для цього країнам необхідно терміново посилити кліматичну політику.

У 2015 році на кліматичній конференції в Парижі світова спільнота домовилася докладати зусиль, щоб обмежити глобальне потепління рівнем 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом. Однак більш ніж через десять років генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визнає, що досягти цієї мети, найімовірніше, не вдасться.

За його словами, наслідки кліматичних змін уже є руйнівними. Йдеться про смертоносні повені, надзвичайно сильні хвилі спеки, масштабні лісові пожежі, людські жертви, порушення економічної діяльності та поглиблення нерівності.

«Ті, хто найменше відповідальний за це, страждають першими й найбільше», — наголосив Гутерреш.

Саме тому, за оцінкою ООН, важливо зробити так, щоб перевищення температурного порогу в 1,5°C було якомога меншим.

Щоб до середини століття потепління перевищило цей рівень лише на кілька десятих градуса та становило приблизно 1,7–1,8°C, світові викиди парникових газів мають скорочуватися швидкими темпами.

Згідно зі звітом Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), до 2035 року викиди необхідно щороку зменшувати більш ніж на 6% порівняно з рівнем 2025 року. Однак наразі їхній обсяг продовжує зростати. Основною причиною залишається спалювання викопного палива — вугілля, нафти та газу.

Попри невтішні прогнози, у боротьбі зі зміною клімату є позитивні результати. Керівниця UNEP Інгер Андерсен наголошує, що досягнення останніх років доводять: скорочення викидів парникових газів залишається можливим.

За її словами, після ухвалення Паризької кліматичної угоди світові потужності відновлюваної енергетики та виробництва електроенергії зросли втричі швидше, ніж очікувалося. Розвиток сонячної енергетики, зокрема фотоелектричних установок, відбувався в сім разів швидше за прогнози.

Водночас використання вугілля для виробництва електроенергії зростало повільніше, ніж передбачали попередні оцінки.

Ці результати свідчать, що перехід до чистіших джерел енергії може прискорити скорочення викидів, якщо уряди підтримуватимуть відповідні зміни послідовною політикою.

У звіті UNEP наголошується, що найефективнішим способом змінити ситуацію є рішучі дії урядів. Якщо країни продовжать дотримуватися нинішнього курсу, до кінця століття глобальне потепління може сягнути 2,8°C.

Навіть виконання амбітніших зобов’язань, які держави визначають у своїх кліматичних планах, дозволить обмежити потепління приблизно на рівні 2,1°C.

Гутерреш вважає, що головною перешкодою стає не лише розрив між необхідним і фактичним скороченням викидів, а й недостатня політична рішучість.

«Розрив у викидах тепер перетворився на розрив у політичному лідерстві — і у світу закінчуються час та виправдання, щоб його подолати», — заявив генеральний секретар ООН.

Він закликав уряди значно посилити заходи протидії зміні клімату та діяти швидше, оскільки кожен рік зволікання ускладнює досягнення кліматичних цілей.

Наступна можливість узгодити міжнародні дії з’явиться за кілька тижнів у турецькій Анталії, де запланована 31-ша Конференція ООН зі зміни клімату.

Ще до початку заходу Туреччина, яка головуватиме на конференції, закликала країни домовитися про встановлення глобальної мети з електрифікації.

Екологічні організації загалом підтримують саму ідею, однак критикують її нинішнє формулювання. На їхню думку, електрифікацію необхідно пов’язати з розвитком чистої електроенергетики, зокрема вітрової та сонячної енергетики.

Іншим ключовим питанням стане фінансування заходів із захисту від зміни клімату та адаптації до її наслідків у країнах, що розвиваються. Учасникам конференції належить обговорити, чи повинні промислово розвинені держави надавати таку підтримку та на яких умовах.

Масштаб проблеми демонструють і стихійні лиха, зокрема повені, які останніми днями охопили іспанську Валенсію. Такі події нагадують про ризики, описані у звітах ООН щодо кліматичних змін.

Напередодні кліматичного саміту Антоніу Гутерреш закликав світ не відкладати необхідні рішення.

«Кожна частка градуса має значення. Кожен рік зволікання ускладнює шлях назад. Подолаймо цей розрив уже зараз», — наголосив генеральний секретар ООН.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau з посиланням на оцінки Організації Об’єднаних Націй.

Науковці у щорічній доповіді State of the Climate, опублікованій 14 жовтня в журналі BioScience, заявили, що кліматична система Землі дедалі більше переходить у незвідані умови.

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