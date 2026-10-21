Tesla і SpaceX створили комітети для обговорення можливого злиття — The Verge

Tesla і SpaceX створили спеціальні комітети для обговорення можливого злиття компаній. Про це під час конференц-дзвінка SpaceX за підсумками третього кварталу у вівторок заявив генеральний директор обох компаній Ілон Маск, повідомляє The Verge.

Умови угоди не погоджені

За словами Маска, спеціальні комітети Tesla та SpaceX ще не досягли домовленості щодо умов будь-якої потенційної угоди. Він наголосив, що немає гарантій, що комітети зрештою погодять злиття.

Маск назвав можливе об'єднання Tesla та SpaceX хорошою ідеєю. Водночас він зазначив, що рішення про потенційну угоду залежатиме від спеціальних комітетів двох компаній, а не від нього особисто.

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Оцінка Barclays

Раніше цього місяця Barclays опублікував записку для клієнтів, у якій припустив, що про потенційне об'єднання Tesla і SpaceX можуть оголосити до щорічних зборів акціонерів Tesla. Збори заплановані на 3 грудня 2026 року.

Наразі домовленості про параметри можливої операції немає. Інформація про обговорення не означає, що злиття буде укладене.

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