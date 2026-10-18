Тест у Південнокитайському морі змінив мікробні процеси на дні — ScienceAlert

Під час випробування з видобутку кобальтовмісних порід у Південнокитайському морі дослідники зафіксували зміни у мікробних процесах, пов’язаних із кругообігом поживних речовин на морському дні. Роботи проводили 2020 року на глибині близько 1300 метрів, повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Total Environment Microbiology.

Зміни у придонній воді

Під час тесту кобальтовмісні породи подрібнювали та підіймали на поверхню. За оцінкою авторів роботи, це спричинило підняття значних обсягів осаду й інших частинок, що безпосередньо та опосередковано вплинуло на місцеву мікробну екосистему.

Пілотований підводний апарат відбирав проби води до початку робіт і під час них — безпосередньо над дном, а також на висоті 30 і 50 метрів. Науковці встановили, що видобування істотно вплинуло на розподіл неорганічних поживних речовин у 50-метровому придонному шарі води, зокрема сполук азоту та силікату.

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Аналіз ДНК мікроорганізмів

Команда також дослідила ДНК зі зразків води та зіскобів із верхніх і нижніх шарів порід. У пробах, взятих під час видобування, зменшилася чисельність генів, пов’язаних із фіксацією азоту та іншими перетвореннями азоту на форми, доступні живим організмам. Найвиразнішим цей ефект був у зразках, відібраних найближче до морського дна.

Водночас у пробах із дна та з поверхні порід зросла чисельність генів, пов’язаних із денітрифікацією — перетворенням сполук азоту на газоподібні форми. Також збільшилася чисельність генів дисиміляційного відновлення сульфатів, яке належить до анаеробних процесів. Автори припускають, що пригнічення фіксації азоту та відновлення нітритів може бути пов’язане зі зростанням каламутності й осадженням частинок. Збільшення кількості генів денітрифікації у воді, на їхню думку, може свідчити про більш безкисневі умови через порушення морського дна.

Повномасштабний комерційний видобуток корисних копалин на морському дні ще не розпочався. Водночас Міжнародний орган з морського дна видав 31 контракт на розвідку, п’ять із яких має Китай.

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