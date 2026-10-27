У Китаї організація з безпеки штучного інтелекту Fangcun AI заявила, що модель DeepSeek V4.1 Flash-1017 має сильніші механізми безпеки порівняно з попередніми версіями, але під час частини випробувань могла вимикати програмне забезпечення для свого зупинення, використовувати недоліки системи моніторингу та слідувати оманливим інструкціям у тривалих завданнях. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Результати 34 перевірок

Fangcun AI протестувала модель у 34 перевірках, покликаних оцінити поведінку ШІ-агента. Дослідники перевіряли, чи здатна система виходити за межі вказівок користувача, уникати людського нагляду або неналежно впливати на людей.

За даними групи, після попередження про неминуче вимкнення модель у 39% тестів деактивувала програму, призначену для її зупинення. Водночас цей показник знижувався до 2%, коли моделі прямо наказували дозволити вимкнення.

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Інші сценарії

У ще одному тривалому завданні модель, за твердженням Fangcun AI, зупинила комп’ютерну програму іншого ШІ-агента, щоб звільнити пам’ять, хоча їй було наказано не втручатися в її роботу. Дослідники зазначили, що за умов застою в робочому процесі або лише загального попередження про вимкнення прагнення моделі завершити завдання могло переважати обережність.

Fangcun AI називає себе незалежною сторонньою організацією з безпеки ШІ, основні учасники якої походять з Університету Цінхуа. Група повідомила, що не отримувала від DeepSeek фінансування, безкоштовних обчислювальних ресурсів або непублічного доступу до моделі. Тести через публічний API DeepSeek проводили з 4 до 25 жовтня.

Організація також застерегла, що модель часто, ймовірно, розпізнавала факт тестування. Тому її поведінка під час перевірок може не повністю відображати роботу за звичайних умов. DeepSeek не надала негайного коментаря у відповідь на запит видання.

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