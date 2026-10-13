The New York Times і The Economist долучилися до SPUR — Channel NewsAsia

The New York Times, Agence France-Presse та The Economist 12 жовтня долучилися до коаліції Standards for Publisher Usage Rights (SPUR). Об’єднання прагне не допустити, щоб компанії у сфері штучного інтелекту використовували контент видавців або отримували з нього прибуток без дозволу. Про це повідомляє Channel NewsAsia, яке поширило матеріал Reuters.

У коаліції вже понад 80 учасників

SPUR заснували в лютому. Наразі коаліція об’єднує понад 80 учасників із більш як 20 країн. Серед нових членів також The Atlantic і Національна асоціація газет Бразилії.

До засновників SPUR належать Financial Times, BBC та Associated Press. Коаліція, яку повністю фінансують її учасники, розробляє галузеві стандарти й технічні системи для відстеження та контролю використання контенту ШІ-компаніями, а також для укладення ліцензійних угод.

Позови щодо використання матеріалів

Видавці активізують юридичні дії через використання їхніх матеріалів для навчання великих мовних моделей без дозволу. Раніше цього місяця USA Today та кілька газет, якими вона володіє, подали позов проти OpenAI, звинувативши компанію в порушенні авторських прав.

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OpenAI та її інвестор Microsoft також стикаються з подібними позовами від відомих авторів і новинних організацій, зокрема The New York Times. Керівниця стратегічних партнерств і глава апарату The New York Times Ребекка Гроссман-Коен заявила, що захист інтелектуальної власності та технологічний розвиток можуть і мають співіснувати.

Стандарт для обліку контенту

SPUR повідомила про нещодавнє запровадження Content Telemetry Standard. Стандарт має уніфікувати порядок, за яким ШІ-агенти фіксують і звітують про використання медіаконтенту, щоб творці могли отримувати винагороду за свою роботу.

Видавці також стикаються зі скороченням переходів із пошукових систем через появу відповідей, згенерованих ШІ, які дають змогу споживати інформацію без переходу на сайти. За даними Reuters Institute з посиланням на Chartbeat, органічні переходи з пошуку Google до понад 2 500 вебсайтів у світі скоротилися на 33% між листопадом 2024-го та листопадом 2025 року.

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