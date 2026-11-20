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TikTok запускає новий інструмент Likeness Detection («Виявлення схожості»), який допомагатиме публічним особам знаходити ШІ-контент із використанням їхнього зображення без згоди.

Функція орієнтована на представників влади, політиків та офіційні сторінки політичних партій. Користувачі мають підтвердити свою особу, після чого отримуватимуть сповіщення про появу відповідних відео або акаунтів.

Виявлений контент можна буде передати команді безпеки TikTok для перевірки та можливого видалення.

Нововведення запроваджують на тлі поширення діпфейків і дезінформації, які можуть впливати на виборчі процеси в Європі.

Джерело: Euronews.

TikTok запустив окремий застосунок TikTok Shop у Сінгапурі, Малайзії, Таїланді та на Філіппінах. Програма доступна для пристроїв на iOS і Android та пропонує персоналізовані рекомендації товарів, покупки під час прямих ефірів і через короткі відео, а також оформлення замовлень у застосунку.

Німеччина та Австрія закликали вивести європейський бізнес TikTok з-під контролю китайської компанії ByteDance та передати його європейському власнику. Берлін і Відень заявили, що це має допомогти захистити дані користувачів і обмежити вплив Китаю на соціальну мережу.

Іспанське агентство із захисту даних AEPD розпочало перевірку TikTok через імовірне поширення на платформі матеріалів сексуального насильства над дітьми. Водночас регулятор відхилив вимогу уряду тимчасово заблокувати застосунок в Іспанії та заявив, що зосередиться на заходах щодо конкретного незаконного контенту.

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