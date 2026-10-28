TikTok запустив Must Eat у трьох регіонах США — The Verge

TikTok запустив ресторанний гід Must Eat, який спершу доступний у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та районі затоки Сан-Франциско. У розділі можна шукати заклади поблизу, залишати відгуки, телефонувати до ресторанів і бронювати столики.

Рекомендації на основі дописів

Як повідомляє The Verge, новий сервіс створено на основі 40 мільйонів дописів, відгуків і коментарів про заклади харчування, опублікованих у TikTok. Гід використовує відео та обговорення популярних місцевих ресторанів для формування рекомендацій.

Генеральний директор TikTok у США Адам Прессер на презентації назвав Must Eat зібранням розмов, які відбуваються на платформі між авторами контенту, рестораторами та користувачами, що публікують відео або коментарі про місцеві заклади.

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Категорії та фільтри

Must Eat поділено на вкладки «повсякденні заклади» та «вишукані ресторани». Користувачі можуть сортувати результати за рейтингом, відстанню, типом кухні й закладами, які наразі працюють. На сторінці кожного ресторану доступні посилання на відео про нього, опубліковані в TikTok, а сам заклад можна зберегти для перегляду пізніше.

Серед ресторанів, представлених у Нью-Йорку, є Golden Diner, Semma та Via Carota. У TikTok заявили, що ресторани не можуть платити за потрапляння до рекомендаційних списків Must Eat.

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