TP-Link планує складати роутери у США після заборони імпорту — Engadget

Компанія TP-Link планує налагодити складання роутерів у США після того, як американська влада заборонила імпорт нових пристроїв іноземного виробництва. TP-Link підписала лист про наміри з виробником Key Tronic, а складання може розпочатися вже на початку 2027 року за умови схвалення регуляторами, повідомляє Engadget.

Роутери Wi-Fi 8

Серед перших продуктів TP-Link, які Key Tronic може складати у США, очікуються роутери з підтримкою Wi-Fi 8. У компанії заявили, що домовленість є частиною її довгострокових планів прискорити інвестиції у високотехнологічне виробництво та створення робочих місць у США.

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Компоненти постачатимуть з-за кордону

Водночас TP-Link все ще доведеться закуповувати частину компонентів за межами США. Відповідальний за корпоративні справи компанії Стів Ковскі заявив, що багато таких компонентів недоступні у внутрішніх постачальників, і ця проблема стосується всіх виробників, які намагаються перенести виробництво до країни.

У березні Федеральна комісія зі зв'язку США визнала всі споживчі роутери, виготовлені за межами країни, ризиком для безпеки та заборонила їх імпорт. Ритейлерам дозволили продавати пристрої, які вже були в запасах. Компанії можуть звертатися по виняток із заборони, якщо планують перенести до США щонайменше частину виробництва; TP-Link такого винятку наразі не має.

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