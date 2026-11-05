Трамп проголосив право американців освоювати Сонячну систему — Space.com

Президент США Дональд Трамп 3 листопада оприлюднив декларацію, у якій назвав космос простором, відкритим для дослідження всім людством, і заявив про право громадян США розвивати та заселяти Сонячну систему відповідно до американських законів.

Декларація про свободу в космосі

Документ під назвою «Американська декларація свободи в космосі» характеризує космічний простір як сферу діяльності всіх людей та стверджує, що Сполучені Штати очолять розширення людства в космосі. Як повідомляє Space.com, у декларації йдеться про прагнення США досліджувати, розвивати, використовувати та заселяти нові космічні рубежі.

Трамп також згадав американський дух освоєння нових рубежів, висадку астронавтів Apollo 11 на Місяць і дослідження Марса роботизованими апаратами. У документі зазначено, що комерційний космічний сектор має допомогти забезпечити американську перевагу в космосі на вічні часи.

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Плани програми Artemis

Декларація повторює цілі адміністрації щодо програми NASA Artemis: повернути американських астронавтів на Місяць до 2028 року та згодом відправити людей на Марс. Водночас вона не передбачає нових програм NASA, додаткового фінансування чи вказівок федеральним відомствам.

У документі також згадано місію Artemis II, яка у квітні здійснила 10-денний політ чотирьох астронавтів навколо Місяця та встановила рекорд найбільшої відстані людей від Землі. Artemis III запланована на літо 2027 року: місія має перевірити операції зі зближення та стикування корабля Orion із двома комерційними місячними посадковими модулями на низькій навколоземній орбіті. Artemis IV, першу посадкову місію програми, планують на 2028 рік, а початкові елементи постійного місячного форпосту — до 2030 року.

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