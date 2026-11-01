Трамп заявив про перевірку повідомлення щодо можливого шпигунства — Channel NewsAsia

У США президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон ретельно перевірить повідомлення про можливу китайську шпигунську діяльність, пов’язану з генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Заява Трампа

Трамп сказав журналістам у своїй резиденції у Флориді, що поважає Хуанга та сподівається, що з ним усе буде гаразд. Президент назвав очільника Nvidia видатною людиною і наголосив, що США хочуть захищати таких людей.

На запитання, чи збереже він Хуанга в ролі радника, Трамп відповів, що хотів би цього, якщо не з’ясуються обставини, які свідчитимуть про протилежне. За його словами, він завжди вважав керівника Nvidia порядною людиною, однак ситуація є складною.

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Повідомлення The New York Times

29 жовтня The New York Times повідомила, що посадовці американської розвідки дійшли висновку: китайський топменеджер, пов’язаний із сінгапурською компанією у сфері дата-центрів, передавав інформацію Пекіну. За даними видання, цей топменеджер контактував із Хуангом. Китай відкинув публікацію, назвавши її безпідставними спекуляціями.

Народжений на Тайвані Хуанг консультував Трампа з питань політики у сфері штучного інтелекту. У травні він також був серед керівників технологічних компаній, які приєдналися до поїздки президента США до Пекіна для зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Хуанг виступав за використання чипів Nvidia у Китаї, де Пекін прискорює розвиток власних напівпровідників.

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