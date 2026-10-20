Ціни на пам’ять і накопичувачі на Amazon у США зросли на 85–553% — The National

На Amazon у США ціни на популярні модулі оперативної пам’яті та накопичувачі зросли на 85–553%. Зокрема, комплект пам’яті Corsair обсягом 32 ГБ, який у червні 2025 року коштував 52 долари, у вересні 2026 року продавався за 250 доларів — приблизно на 380% дорожче.

Як повідомляє The National, аналіз цін на 18 популярних товарів пам’яті та зберігання даних показав зростання вартості кожного з них. Ціна SSD Crucial обсягом 1 ТБ підвищилася зі 100 до 392 доларів, а комплект DDR5 від Corsair — зі 125 до 550 доларів.

Попит дата-центрів

Видання пов’язує подорожчання з потребами інфраструктури штучного інтелекту. Для неї необхідні як DRAM — оперативна пам’ять для роботи застосунків, так і NAND flash, яку використовують у SSD, USB-накопичувачах та картах пам’яті. Особливо затребуваною стала високошвидкісна пам’ять HBM, що постачає дані потужним процесорам, які запускають моделі ШІ.

Консалтингова група Bain зазначила, що переорієнтація виробничих потужностей на серверні продукти посилює дефіцит і підвищує ціни на смартфони та ПК. За оцінкою The National, п’ять найбільших хмарних компаній можуть витратити у 2026 році 780 млрд доларів на інфраструктуру — майже вп’ятеро більше, ніж три роки тому. Продажі HBM, за наведеними даними, зросли приблизно з 4 млрд доларів у 2023 році до очікуваних 77 млрд доларів цього року.

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Дефіцит для споживачів

У жовтні 2025 року OpenAI оголосила про партнерства із Samsung і SK Hynix у межах ініціативи дата-центрів Stargate. Компанія окреслила плани, розраховані на виробництво до 900 тис. DRAM-пластин на місяць у майбутньому. У листопаді Samsung підвищила ціни на окремі чипи пам’яті до 60% порівняно з вереснем.

За даними Keepa, комплект DDR5 від Corsair був доступний на Amazon лише 11–21% часу в період із листопада 2025 року до лютого 2026 року. В ОАЕ 11 із 14 відстежуваних накопичувачів на сайті Sharaf DG станом на 1 жовтня були позначені як такі, що відсутні на складі, включно з усіма внутрішніми SSD у вибірці.

IDC очікує, що світові постачання ПК у 2026 році скоротяться на 11,3%, а середні ціни на комп’ютери зростуть на 18,3%. Deloitte оцінює, що нові заводи можуть не забезпечити відчутного збільшення виробничих потужностей до 2029 або 2030 року.

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