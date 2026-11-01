Туреччина планує оцінювати успішність школярів за допомогою ШІ — Daily Sabah

Міністерство національної освіти Туреччини планує запровадити шкільну систему моніторингу із використанням штучного інтелекту для оцінювання результатів навчання та рівня навичок учнів середньої і старшої школи. Про цей план повідомляє Daily Sabah.

Моніторинг у школах

Запланована система працюватиме на рівні шкіл. Вона має оцінювати два аспекти: результати навчання учнів і рівень їхніх навичок. У повідомленні йдеться саме про школярів середньої та старшої школи, а не про всі рівні освіти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

План міністерства

Застосування ШІ є складовою запланованої системи моніторингу. Міністерство планує використовувати її для оцінювання навчальних результатів і навичок школярів у межах шкільного підходу до моніторингу. Daily Sabah описує ініціативу як план міністерства, а не як уже запроваджений механізм.

Читай нас у