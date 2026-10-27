В Австралії оператори великих туристичних парків попередили клієнтів про шахрайські електронні листи та повідомлення з вимогою надати дані банківських карток після кіберінциденту, пов’язаного із системою бронювання RMS Cloud. Про це повідомляє ABC News Australia.

Фальшиві запити на оплату

У мережі BIG4 заявили, що дізналися про порушення безпеки на сторонній платформі, якою користуються деякі парки мережі та інші постачальники житла. Після цього деякі гості почали отримувати фальшиві повідомлення із запитами на дані карток або іншу платіжну інформацію.

RMS Cloud надає хмарні системи управління об’єктами та бронюванням більш ніж 6 тисячам готелів, туристичних парків і апартаментів у світі, йдеться на сайті компанії. ABC News звернулася до RMS Cloud по коментар.

Деталі бронювань у повідомленнях

Компанія Reflections Holidays, що управляє парками в Новому Південному Уельсі, розіслала гостям попередження про фішингові листи, у яких стверджується, нібито оплата за бронювання не пройшла. Клієнтів закликали не переходити за посиланнями та не передавати платіжні дані.

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Керівниця туристичного парку в регіоні Східний Гіпсленд у штаті Вікторія Черрі Мідсон розповіла, що після розсилки повідомлень до закладу почали звертатися занепокоєні гості. За її словами, в окремих шахрайських повідомленнях правильно вказані імена клієнтів і дати їхнього перебування.

Summerstar Tourist Parks, що має десятки парків у Західній Австралії, також повідомила про фальшиві електронні листи та повідомлення у WhatsApp нібито від імені компанії. Шахраї пропонують перейти за посиланням, щоб підтвердити деталі бронювання.

Австралійський сервіс Scamwatch отримав понад 13 тисяч повідомлень про фішингові шахрайства впродовж перших трьох місяців 2026 року.

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