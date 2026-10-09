У 35% тестових діалогів чат-боти не скеровували людей у кризі до допомоги — TIME

Дослідження Scale AI показало, що чат-боти зі штучним інтелектом часто розпізнають ознаки психологічної кризи, але не завжди скеровують людину до фахової допомоги. Приблизно у 35% тестових діалогів моделі визначали, що користувач переживає дистрес, однак не пропонували корисних ресурсів, зокрема кризових гарячих ліній, повідомляє TIME.

Перевірили 25 моделей

Для перевірки Scale AI залучила 19 ліцензованих клініцистів і кризових консультантів, які написали 718 реалістичних діалогів, що моделювали звернення людини в кризі до чат-бота. Компанія протестувала 25 передових моделей, зокрема розробки OpenAI, Anthropic і Google.

Відповіді оцінювали за кількома критеріями: співчутливість, здатність деескалувати ситуацію та скерувати людину до фахівця, який може допомогти. Також перевіряли, чи моделі не вдавалися до моралізаторства, зокрема критики самогубства, і чи повідомляли, що вони не є терапевтами. На основі дослідження в Scale AI розробили тест DistressBench для оцінювання відповідей моделей на повідомлення про думки щодо самогубства або самоушкодження.

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Проблема тривалих діалогів

Керівник напряму Red Team & Safety у Scale AI Патрік Отаут зазначив, що моделі загалом добре визначають потенційно небезпечні висловлювання, однак замість поради звернутися по допомогу часто обмежуються емпатичною відповіддю. За його словами, результати були гіршими у довгих багатокрокових розмовах, що відповідає висновкам попередніх досліджень.

Представниця некомерційної Crisis Text Line Келлі Зуромскі сказала, що до цілодобової кризової текстової служби вже зверталися люди, які дізналися про неї через чат-боти. Водночас, за її словами, залишаються питання щодо того, як саме має відбуватися відповідальне передавання користувача від ШІ до людини та наскільки дієвими є такі рекомендації.

У матеріалі також йдеться, що проти OpenAI та Google тривають позови: компанії звинувачують у формуванні емоційної залежності у молодих користувачів та неналежному реагуванні на їхні прояви дистресу або в підсиленні маревних чи суїцидальних думок. OpenAI, Google та інші лабораторії ШІ останніми роками заявляли про посилення захисту в чутливих розмовах, зокрема про заборону інструкцій щодо самоушкодження та скеровування користувачів до професійної або екстреної підтримки.

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