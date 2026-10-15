У Британії ідентифікували новий вид мегараптора, що жив 120 млн років тому — ScienceDaily

На острові Вайт у Великій Британії дослідники ідентифікували новий вид хижого динозавра, який жив близько 120 мільйонів років тому. Фрагмент задньої частини його черепа зберігався в колекції Музею природознавства з 1924 року, однак його наукове значення встановили лише тепер. Як повідомляє ScienceDaily, вид назвали Invictibellatrix amberina.

Перший мегараптор у Європі

Команда науковців під керівництвом фахівців Університетського коледжу Лондона дійшла висновку, що динозавр належав до мегарапторів — групи двоногих хижаків, споріднених із тиранозаврами. Водночас мегараптори відрізнялися від них вузькішими черепами, сильними передніми кінцівками та великими вигнутими кігтями, якими захоплювали здобич.

Invictibellatrix amberina стала першим відомим представником мегарапторів, знайденим у Європі. До цього палеонтологи припускали, що ці динозаври еволюціонували в Азії, поширилися через Європу, а згодом дісталися Гондвани — давнього південного суперконтиненту, до якого входили території сучасних Африки, Південної Америки та Антарктиди. Нова знахідка підтримує цю версію поширення групи.

Реконструкція за фрагментом черепа

За оцінкою авторів дослідження, тварина сягала трьох-чотирьох метрів завдовжки та трохи більш як 1,5 метра заввишки. Вона могла мати пір'я, а її кігті, ймовірно, були завдовжки від 10 до 20 сантиметрів. Дослідники вважають, що хижак живився дрібними динозаврами, ящірками та ссавцями.

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Для аналізу решток дослідники застосували комп'ютерну томографію, створивши тривимірну модель фрагмента черепа й його внутрішньої порожнини. Вони порівняли анатомічні особливості з рештками тиранозаврів, спінозаврів, рапторів та інших хижих динозаврів. Серед характерних ознак зразка — овальний отвір у ділянці з'єднання спинного мозку з головним і гребінь, схожий за формою на пісочний годинник.

Музейна знахідка

Скам'янілість знайшов аматор-палеонтолог Реджинальд Волтер Тулі біля підніжжя скелі на південно-західному узбережжі острова Вайт. За життя він зібрав понад тисячу викопних зразків, які після його смерті придбав Музей природознавства, зокрема й фрагмент черепа.

Назва Invictibellatrix означає «непереможна жінка-воїн», а видова назва amberina відсилає до бурштину в породах, звідки походить зразок, і жіночого імені Амберіна. Результати дослідження опублікували в журналі Royal Society Open Science.

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