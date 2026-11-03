У Британії кібератаки зачепили м’ясопереробні компанії — The Guardian

У Великій Британії кібератаки зачепили підприємства з переробки м’яса після інцидентів із системами охолодження в європейських супермаркетах. Національний центр кібербезпеки Великої Британії заявив, що співпрацює з постраждалими компаніями, а загальний вплив на країну наразі мінімальний, повідомляє The Guardian.

Збої холодильних систем

За словами директора з операцій центру Пола Чичестера, фахівці відстежують ситуацію та допомагають організаціям виявляти й закривати технологічні вразливості, якими можуть скористатися зловмисники. Він зазначив, що атаки не були пов’язані зі штучним інтелектом, а використовували вразливості, відомі тривалий час.

У понеділок ритейлери в Бельгії, Естонії, Ірландії, Фінляндії, Люксембурзі, Нідерландах і Швеції повідомили про проблеми з холодильним обладнанням. У деяких випадках температура в установках підвищувалася до 50°C. Подібні інциденти раніше сталися у Франції: там атаковані системи працювали на застарілих технологіях, підключених до інтернету з типовими заводськими паролями.

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Жодна британська мережа продуктових магазинів безпосередньо не постраждала. Водночас Британська асоціація незалежних постачальників м’яса повідомила BBC, що інциденти торкнулися кількох її учасників. В одній компанії температура в холодильних установках сягнула 100°C, ще дві повідомили про розморожування обладнання. За даними асоціації, установки на той час були порожніми, тож продукцію не втратили.

Ознаки можливого зв’язку з російськими операціями

Дослідники кібербезпеки зафіксували спроби атак на тестові контролери холодильного обладнання Danfoss, спеціально розміщені в мережі як пастки для хакерів. Компанія Lupovis повідомила про 256 спроб атак із 91 різного джерела в період із 20 до 30 жовтня.

Гендиректор Lupovis Ксав’є Беллекенс заявив, що більшість спроб входу здійснювалися за оприлюдненими заводськими логінами й паролями. Він також вказав на збіг інфраструктури, використаної під час цього зондування, з інфраструктурою, яку компанія раніше пов’язувала зі шкідливими операціями, пов’язаними з Росією. Водночас він наголосив, що конкретну групу встановити поки не вдалося.

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