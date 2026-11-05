У CERN знайшли свідчення розпаду частинки раз на 10 млрд випадків — Euronews

Науковці CERN виявили свідчення надзвичайно рідкісного розпаду частинки, який, за прогнозами, відбувається лише в одному з 10 мільярдів випадків. Для дослідження використали Великий адронний колайдер, де протони зіштовхують між собою, утворюючи частинки для подальшого вивчення.

Рідкісне перетворення

Дослідники зосередилися на короткоживучих частинках типу beauty, що виникають під час таких зіткнень. Вони виявили ознаки процесу, за якого одна з цих частинок перетворюється на інші. Цей процес теоретично передбачений і має траплятися лише один раз на 10 мільярдів випадків.

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Дослідження зептовсесвіту

Як повідомляє Euronews, надмалий масштаб субатомного світу дослідники називають зептовсесвітом. Це малодосліджений рубіж субатомного світу, де науковці сподіваються знайти нові фундаментальні частинки. Науковці вважають, що дослідження зептовсесвіту може допомогти відповісти на великі питання фізики, зокрема про природу темної матерії й темної енергії. За даними джерела, разом вони становлять близько 95% Всесвіту.

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