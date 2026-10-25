У далекій галактиці виявили три активні чорні діри — ScienceDaily

Міжнародна група астрономів виявила три активні надмасивні чорні діри в галактиці J0148-4214, розташованій більш ніж за 12,5 мільярда світлових років від Землі. Світло від цього об’єкта йшло до Землі приблизно 12,5 мільярда років, тому дослідники бачать галактику такою, якою вона була через 1,2 мільярда років після Великого вибуху, повідомляє ScienceDaily.

Усі три чорні діри активно накопичують речовину з дисків газу та іншого матеріалу навколо них. Дослідники визначили для J0148-4214 червоне зміщення z=5,02 — показник, який виникає через розтягування світла внаслідок розширення Всесвіту.

Дві чорні діри біля центру

Дві з виявлених чорних дір розташовані поблизу центру галактики. Їхня проєктована відстань одна від одної становить лише 620 світлових років. Третій об’єкт міститься значно далі — приблизно за 5 500 світлових років від галактичного центру.

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Науковці встановили наявність чорних дір за характерними спектральними ознаками світла, випроміненого воднем. Газ біля чорної діри рухається з дуже великою швидкістю, що залишає помітний слід у спектрі. Для розділення сигналів двох центральних об’єктів команда використала спектроастрометрію: цей метод дав змогу відстежити незначні зміни положення спектральних ліній, хоча телескоп не розрізняв чорні діри як окремі точки світла.

Різна маса і швидке зростання

За розрахунками дослідників, маси трьох чорних дір становлять приблизно 80 мільйонів, 600 тисяч і 2 мільйони мас Сонця. Наймасивніший об’єкт водночас не є тим, що найшвидше накопичує речовину. Чорна діра масою близько 600 тисяч Сонць зростає значно інтенсивніше: її оцінена швидкість акреції перевищує межу, передбачену базовими моделями росту чорних дір — межу Еддінгтона.

Дві центральні чорні діри, за оцінкою вчених, можуть злитися впродовж наступних кількох сотень мільйонів років. Третя чорна діра може бути або залишком попереднього злиття, який відкинуло від центру гравітаційним поштовхом, або об’єктом, що поступово рухається до центру галактики. Спостереження здійснили за допомогою приладу NIRSpec у режимі інтегральної польової спектроскопії на космічному телескопі James Webb.

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