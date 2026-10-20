У десятках країн користувачі Revolut через збій не можуть здійснювати платежі та перекази

У вівторок, 20 жовтня, уранці користувачі фінансового сервісу Revolut у десятках країн зіткнулися з перебоями в роботі застосунку. Клієнти повідомляють про проблеми зі входом до облікових записів, оплатою покупок, переказами коштів і зняттям готівки.

Компанія підтвердила наявність технічних проблем і заявила, що кошти та персональні дані клієнтів перебувають у безпеці. Водночас причину збою та точні строки відновлення роботи сервісів наразі не повідомили.

Клієнти Revolut скаржаться на помилки під час входу до застосунку та неможливість скористатися окремими фінансовими послугами. Зокрема, користувачі не можуть:

увійти до свого облікового запису;

оплатити покупки;

переказати гроші;

зняти готівку.

Повідомлення про перебої з’явилося на сторінках статусу Revolut для 38 країн. Це свідчить про те, що проблема торкнулася користувачів у різних частинах світу.

У Revolut повідомили, що технічна команда вже працює над усуненням несправності. Однак компанія поки не розкрила причину масштабного збою та не назвала час, коли всі послуги знову працюватимуть у звичайному режимі.

Користувачам залишається стежити за офіційними повідомленнями сервісу щодо перебігу відновлення роботи платежів, переказів та інших функцій застосунку.

На Кіпрі користувачі Revolut у вівторок вранці повідомили про труднощі з доступом до своїх рахунків через збій у банківському застосунку. Порушення роботи зачепило кілька функцій сервісу.

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