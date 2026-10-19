У дителуриді урану виявили хвилі парної густини поза надпровідністю — ScienceAlert

Дослідницька група під керівництвом учених Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейні знайшла переконливі докази хвиль парної густини на поверхні дителуриду урану. Ці структури зберігалися за температури, вищої за температуру надпровідного переходу, повідомляє ScienceAlert. Результати роботи опублікували в журналі PNAS.

Пари електронів утворюють візерунки

У надпровідному стані електрони можуть утворювати куперівські пари та рухатися крізь матеріал без електричного опору й втрат енергії на нагрівання. Існування хвиль парної густини, або PDW, теоретично передбачили ще 2007 року. За такого стану куперівські пари формують просторові повторювані візерунки, подібні до хвиль на піску.

Дителурид урану переходить у надпровідний стан за температури нижче приблизно 2,1 кельвіна, тобто близько мінус 271 градуса Цельсія. Матеріал також цікавить фізиків як можливий рідкісний спін-триплетний надпровідник: у такій системі спарені електрони мають і невелику магнітну орієнтацію.

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Спостереження за магнітним полем і температурою

Раніше в дителуриді урану вже фіксували ознаки PDW. У новій роботі науковці використали високоякісний зразок матеріалу та векторний магнітний сканувальний тунельний мікроскоп. Прилад дає змогу вимірювати магнітні реакції за різних напрямків поля.

Команда систематично змінювала температуру, силу та напрямок магнітного поля, відстежуючи еволюцію виявлених мод. Для пояснення зарядових візерунків нижче критичної температури й значно вище неї дослідники також застосували теоретичні моделі.

Збереження цих мод над температурою зникнення надпровідності не означає, що дителурид урану зберігає об'ємну надпровідність за вищих температур. Водночас спостереження допомагає дослідити, як куперівські пари можуть існувати поза звичайним надпровідним станом. Учені також наголошують на потребі з'ясувати зв'язок між хвилями парної густини та хвилями зарядової густини, за яких електрони формують неоднорідні просторові структури.

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