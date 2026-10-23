У ґрунті Чорнобиля виявили стійкі радіоактивні частинки — ScienceDaily

Науковці дослідили шість мікроскопічних радіоактивних частинок, відібраних у Чорнобильському регіоні України, та встановили, що частина з них зберегла значну частину первісної кристалічної структури ядерного палива через чотири десятиліття після аварії на ЧАЕС. Про результати дослідження повідомляє ScienceDaily.

Частинки розміром від 8 до 50 мікрометрів досі залишаються високоактивними. Вони утворилися внаслідок викиду уламків із реактора, а потрапляння до забруднених зон, за даними дослідників, і надалі потребує захисного одягу.

Три типи частинок

Фізик і докторант Ганноверського університету імені Лейбніца Тобіас Вайссенборн описав три класи таких частинок. До першого належать ті, що за хімічними та фізичними властивостями близькі до діоксиду урану — ядерного палива. Другий клас сформувався за екстремальних температур усередині реактора, коли розплавлене паливо змішалося із цирконієм, що використовувався в оболонці паливних елементів.

Третій тип виник під час пожежі графітового сповільнювача, яка тривала десять днів. У процесі паливо окислювалося й утворювало різні оксиди урану, зокрема U3O8. Цей матеріал механічно крихкий, тому може розпадатися на мікроскопічні фрагменти, які здатен переносити вітер. Вдихання таких частинок становить небезпеку для здоров’я.

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Аналіз на синхротроні

Кристалограф Крістоф Генніг із Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf разом із Вайссенборном провів структурний аналіз зразків на лінії Rossendorf Beamline у Греноблі. Частинки виділили з українських зразків ґрунту, закріпили на вольфрамових електродах і транспортували в кількох захисних оболонках через їхню високу радіоактивність.

Для вивчення внутрішньої будови вчені застосували синхротронну рентгенівську дифракцію. Кожну частинку повністю обертали в рентгенівському пучку завширшки 100 мікрометрів і вимірювали з 2 тисяч ракурсів. Це дозволило розрізнити кристалічні фази оксидів урану.

Результати свідчать, що деякі частинки можуть довше утримувати продукти поділу у своїй структурі, а отже — не обов’язково швидко вивільняють радіоактивні речовини в ґрунт і воду. Водночас дослідники наголошують: вибірка була малою та охоплювала частинки лише з двох місць. Їхня структура, склад і стійкість до впливу довкілля відрізняються, тому робити загальні висновки про ризики для всієї забрудненої території поки що неможливо.

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